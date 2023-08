Embarazada, pobre, sin ayuda, Silvia robó leche. La exhibieron como la gran criminal

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– Silvia es una mujer de 35 años, mamá de una niña de 11 años, de un niño de 2 años y con un embarazo de 7 meses. Ella es sobreviviente de violencia y de abandono por parte del papá de sus hijos. Vive en un lugar cercano a Torreón, Coahuila, aunque trabajó en las maquilas, tuvo que dejarlo ante su embarazo de alto riesgo. Su opción para llevar comida a casa fue robar unas latas de leche, un episodio que la llevó a ser exhibida como una gran criminal.

“(Su caso) exhibe muchas cosas, principalmente clasismo porque hay muchos otras personas que cometen delitos mucho más graves que robar una lata de leche y no son exhibidos de esta forma, muchos ni siquiera llega su fotografía a las redes sociales”, cuestionó en entrevista con Café y Noticias , Renata Villareal, fundadora de Marea Verde México, que ha dado acompañamiento a Silvia.

La activista aclaró que Silvia no tiene ningún proceso legal abierto y ya quedó en libertad. “En el tema de la ayuda también le vamos a ayudar a ver el tema de la pensión alimenticia del papá de sus hijos, eso es un poco complicado porque es una persona que no tiene un trabajo fijo y sabemos cómo se maneja eso, pero haremos la lucha para que cumpla la responsabilidad que le toca”.

Renata Villareal expuso que las cárceles de México “están llenas de personas pobres y morenas, las personas ricas y blancas difícilmente llegan a prisión, uno por el acceso a una defensa”. Precisó que las personas sin recursos sólo cuentan con la defensa de abogados de oficio que o no trabajan bien o que tienen demasiado trabajo.

“Tenemos personas en prisión con 10, 15, 17, 5 años sin una sentencia siquiera y personas inocentes, y creo que es importante poner eso sobre la mesa porque en México nos estamos llenando de personas en las cárceles que ni siquiera deberían estar ahí; y creo que también el machismo y la misoginia de todos los comentarios que venían en este lugar, y la romantización de la maternidad, que creen que nosotras las mujeres al ser mamás nos volvemos perfectas y que tenemos que hacer todo bien”, cuestionó.

La activista señaló que al haber expuesto a una mujer así en redes sociales daña la salud mental de una familia, de Silvia con un embarazo de alto riesgo, y sobre todo de su hija, “una niña de 11 años lidiando con una situación así con su mamá, eso es lo que no pensamos cuando señalamos tantas cosas en redes sociales de personas que no conocemos”.

Refirió que en Coahuila hay un modo de robo en el que las personas no van a robar para ellas vender las cosas sino que las contratan y les dan un pago por día por robar cosas, y eso es lo que hizo ella”. Y añadió: “A ella la contrataron para robar esto, le iban a dar 500 pesos al día y la persona que la contrató se fue corriendo y la dejó a ella sola en la tienda, fue la única detenida, y eso también abre el cómo como sociedad en vez de ver a una mujer embarazada y vulnerable con estas necesidades en vez de apoyarla, nos aprovechamos de la vulnerabilidad para delinquir y tener un beneficio nosotros sin tener el riesgo de que nos agarre la policía”.

Describió cómo la detuvieron, los policías le robaron su celular y le pidieron dinero para dejarla libre. Ante lo ocurrido, ella presentó sangrado porque su embarazo era de alto riesgo y lo dijo. “No la dejaron, la encerraron, no atendieron esto, estuvo durmiendo en el piso, las condiciones de insalubridad aquí son horribles, el baño para hacer pipí es espantoso, las infecciones que puede traer una mujer embarazada, entonces creo que también hay que señalar sobre eso porque son cosas que si no hablamos y no señalamos”.