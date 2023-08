Sheinbaum se reúne con Delgado y promete unidad; Ebrard da detalles de la encuesta

Fernández Noroña criticó a aquellos jóvenes que apoyan al PRI, PAN y PRD; Adán Augusto aseguró que la oposición está “en la lona” ante su reputación.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La mayoría de la y los precandidatos por Morena y sus partidos aliados continuaron sus actividades en la Ciudad de México (CdMx), esto como parte de su gira ante la elección interna para designar a su Coordinador o Coordinador por la Defensa de la Cuarta Transformación, puesto que se traducirá en su aparición en la boleta electoral de 2024 por la Presidencia de la República.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Los otros dos aspirantes que contabiliza Morena son los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

SHEINBAUM Y MARIO DELGADO SE REÚNEN; PROMETEN MANTENER UNIDAD EN MORENA

La exjefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió este miércoles con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en la capital del país.

A través de sus redes sociales, la única aspirante mujer en el proceso interno de Morena y sus partidos aliados compartió una fotografía junto con el dirigente del partido.

“Siempre buscaremos la unidad en nuestro movimiento. Me dio mucho gusto platicar con el presidente de nuestro partido”, escribió Sheinbaum.

Siempre buscaremos la unidad en nuestro movimiento. Me dio mucho gusto platicar con el presidente de nuestro partido @mario_delgado. pic.twitter.com/EAeULsNIps — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 9, 2023

Por su parte, Delgado replicó la misma fotografía y añadió que la exmandataria le comentó que en sus recorridos ha hecho “especial énfasis” en la importancia de la unidad con el fin de mantener la unidad de la Cuarta Transformación.

También Sheinbaum le comentó sobre la utilidad de las asambleas informativas alrededor del país con el fin de informar sobre los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

EBRARD EXPLICA DINÁMICA DE LA ENCUESTA DEL PROCESO INTERNO

Marcelo Ebrard Casaubón dio a conocer este miércoles la forma en que será llevada a cabo la encuesta del proceso interno para definir al Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante un evento con organizaciones protectoras de animales en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma de la Ciudad de México, el excanciller aseguró que la encuesta será aplicada conforme a una muestra aleatoria, a través de un programa actuarial de una computadora y en presencia de los representantes de cada uno de la y los aspirantes.

También hizo un llamado a evitar que el Consejo General de Morena dé a conocer el nombre de la encuestadora encargada de llevar a cabo el conteo del sondeo, pues eso podría permitir situaciones que alteren el resultado.

Invitados al inicio de la Red de Protección Animal de la que formo parte : pic.twitter.com/0uGwTZyTRZ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 9, 2023

La boleta, la cual será a través de una computadora que cargará un representante de la casa encuestadora en una mochila, valdrá el 75 por ciento del ejercicio, mientras que el otro 25 restante se obtendrán varias preguntas extra cuya dinámica aún no es conocida.

“El otro 25 por ciento nos dijeron que van a ser varias preguntas, esas todavía no las vemos con la dirigencia, pero si tú ganas la encuesta tienes siete puntos y medio de 10, entonces pues ya ganaste”, agregó.

Si bien la dirigencia del partido no ha revelado la pregunta que contendrá la boleta, consideró que ésta será “¿A quién prefieres?”, seguida por el nombre de los seis aspirantes.

OPOSICIÓN ESTÁ EN LA LONA: ADÁN AUGUSTO; DICE QUE NO CONOCE A COLOSIO RIOJAS

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que la oposición está “en la lona” por su pasado marcado por la corrupción y “el cinismo de los suyos”.

Augusto López subió un tuit la tarde de este miércoles donde señaló que la oposición ha perdido su tiempo librando “batallas perdidas” contra iniciativas que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado.

“Se enfrentaron a la pensión de adultos mayores, se enfrentaron a que la Guardia Nacional cuidara al pueblo, y hoy se enfrentan a unos libros gratuitos que fortalecen la educación pública”, aseguró.

En los últimos 5 años, la oposición ha perdido un valioso tiempo librando batallas perdidas: se enfrentaron a la pensión de adultos mayores, se enfrentaron a que la Guardia Nacional cuidara al pueblo, y hoy se enfrentan a unos libros gratuitos que fortalecen la educación pública.… — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 9, 2023

Sin embargo, dichas batallas han sido inservibles ya que no han afrontado lo que “los tiene en la lona”, que es su reputación en el pasado con gobiernos anteriores.

Por el otro lado, durante una conferencia de prensa realizada en Nuevo León, el exsecretario fue cuestionado sobre las posibilidad de que su Gobernador, Samuel García Sepúlveda, o el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, sean considerados como candidatos a la Presidencia de México.

Ante dicha pregunta, Augusto López recordó las ocasiones en que trabajó con García; sin embargo, reconoció que no ha tenido la oportunidad de conocer a Colosio Riojas.

“Nunca hablé yo con él de sus aspiraciones políticas [de Samuel García] y, si nunca hablé con él de sus aspiraciones políticas, de si las tenía o no, no puedo opinar al respecto. No tengo ninguna opinión”, agregó.

“Nunca estuvo y nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Yo, la verdad, es que no acostumbro hablar sobre alguien que no conozco, mucho menos sé si tenga aspiraciones políticas”, comentó sobre Colosio Riojas.

Al ser cuestionado sobre una posible alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano, el exfuncionario federal dijo que, a título personal, no lo ve como un escenario viable.

🔴 #AlMomento

Encabeza Adán Augusto diálogo con CAINTRA en Nuevo León El delegado nacional el defensa de la 4T, @adan_augusto López Hernández, se reunió con las y los industriales de #NuevoLeón. En su mensaje, mencionó que la tramitología es uno de los principales males que… pic.twitter.com/Bq80nPDLaa — Al Momento 4T (@Almomento4T) August 9, 2023

NOROÑA

El Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, arremetió esta tarde contra aquellas juventudes que apoyan a Xóchitl Gálvez, aspirante por parte de la oposición.

Durante el Conversatorio Juventudes en Defensa de la Transformación, realizada en la Alcaldía Iztapalapa, en la CdMx, Noroña aseguró que las y los jóvenes que apoyan a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), están de “diagnóstico urgente”.

“Un joven que admira a Xóchitl Gálvez está de diagnóstico urgente, un joven que diga que apoya al PRI, PAN y PRD está realmente de diagnóstico urgente”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a las juventudes presentes a involucrarse en la política del país porque, de lo contrario, “otras personas van a decidir” por ellas y ellos.

“Si ustedes no se interesan en la política están dejando de lado quien decida de ustedes. Cualquiera que les diga ‘yo voy a cambiar la vida’ los está engañando”, añadió.

También aprovechó para citar la célebre frase de Salvador Allende, aquella que profesa que aquel joven que no es revolucionario, presenta una contradicción hasta biológica.