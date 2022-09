Bailarines varados en Europa acusan a Federación Mexicana de Artes de estafarlos

Ciudad de México, septiembre (SinEmbargo).- Un grupo de 17 bailarines mexicanos de la Compañía de Danza Folklórica San Marcos se quedaron varados en Sofía, Bulgaria, luego de haber participado en el Festival Internacional de Folclor, que se llevó a cabo en Francia, Bulgaria y Grecia.

Ello acusan a Luis Adrián Mora, presidente de la Federación Mexicana de Artes (Femexart), de haberlos estafado con los vuelos de regreso a México. La situación se viralizó gracias a un video que los artistas publicaron el pasado 6 de septiembre.

“Estamos pidiendo ayuda ya que vinimos a representar a nuestro país a Europa con el presidente de Femexart, músico y líder de Los Arrieros, a base de engaños. Aquí tenemos a todos mis compañeros, algunos están enfermos, las niñas ya no pueden. Estamos durmiendo en el aeropuerto y tenemos dos días sin comer”, denunciaron los bailares a través de redes sociales.

En entrevista para SinEmbargo Yamil Grifaldo, bailarín y vocero de la Compañía de Danza Folklórica San Marcos, compartió que a días de la publicación del clip tuvieron respuesta por parte de la Embajada de México en Hungría y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este viernes 9 de septiembre, tres días después de que se diera a conocer la problemática con la Femexart, la Compañía de Danza Folklórica San Marcos compartió a través de un comunicado que están por confirmar la fecha de regreso de los bailarines mexicanos.

“En nombre de la Compañía de Danza Folklórica San Marcos nos es muy grato anunciar que gracias al apoyo en donativos de familiares, amigos, comunidad dancística en general, así como a Agrícola Golden Berries quién hizo una generosa aportación, podemos cubrir el costo de los boletos de regreso a México […] Ya estamos en proceso de confirmar nuestra fecha de regreso (sic)”.

De acuerdo con el video publicado en redes sociales, Gustavo Serrano, director de la Compañía de Danza, pagó 750 mil pesos al presidente de la Femexart para que se compraran los vuelos de ida y vuelta, pero éste dejó de responder mensajes y llamadas a mitad de la gira. Los bailarines incluso recalcaron que en algún momento Luis Adrián Mora llegó a asegurar que había reservado algunos vuelos, pero estos resultaron ser falsos.

Grifaldo apuntó que a lo largo de este viaje, el director de la compañía ha desembolsado aproximadamente 200 mil pesos y que ellos como bailarines han gastado cerca de 10 mil pesos en trayectos cortos. Asimismo expresó que durante la planeación de la gira, no habían tenido problema alguno con la Femexart ni con el también integrante del grupo Los Arrieros.

“No habíamos tenido como tal problemas con él. Al principio se veía que la gira iba a ser muy buena y pues resultó que no. La persona nos dejó botados aquí, ya no nos compró los boletos de regreso y surgieron muchos temas durante toda la gira, entonces esas fueron las banderas rojas que como toda la gente al principio no las ve”, comentó.