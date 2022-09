“Amor y paz. No vamos a confrontarnos con nadie”, responde Monreal ante críticas

Horas después de salir del encuentro con jóvenes, Ricardo Monreal publicó un video en sus redes sociales en el que destacó que la vida debe ser de equilibrios y no se confrontaría con nadie.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– “Siempre defiendan en lo que creen, no se dobleguen ante nadie y ante nada. Mantengan su congruencia y sus principios, no cambien”. Fue el mensaje que el Senador Ricardo Monreal Ávila expresó a estudiantes en medio de las críticas que hizo en su contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo señaló por votar en abstención la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de ascensos; defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones”, aconsejó el coordinador de Morena en el Senado durante la inauguración del Parlamento Juvenil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el evento, que se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Senado, Monreal dijo a los jóvenes que él pertenece a una generación de salida, pero les deseó que actúen con mayor responsabilidad y compromiso social que nosotros. “Hagan cosas buenas, cosas que al país le urjan”.

Excelente viernes. Después de una jornada intensa legislativa en el Senado, nos corresponde cumplir nuestra labor académica en la Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. La cátedra es un remanso y un placer que disfruto de las 7:00 a las 11:00 horas pic.twitter.com/MxVbHjc7FT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2022

Recordó que a partir de 2018 inició México un nuevo periodo de gobierno y se refrescó la esperanza de un país mejor, más justo y próspero.

Horas después de salir del encuentro con jóvenes, Ricardo Monreal publicó un video en sus redes sociales en el que destacó que la vida debe ser de equilibrios y no se confrontaría con nadie.

“Amor y paz, no vamos a confrontarnos con nadie, estamos muy tranquilos y Dios sabe el ligar donde debemos de estar. No hay odios, rencores, hay solo amistad, reconocimiento, respeto y ahora, con mis nietos, vamos a coleccionar estampitas para ver el futbol en casa”, dijo el Senador morenista en el video donde se le observa en una tienda comprando un algún Panini.

La vida debe ser de equilibrios. Amor, paz, trabajo y un poco de diversión ✌️

Ahora, a completar el Álbum Panini, siempre apoyando a México 🇲🇽

Las y los invito a intercambiar las estampitas que tengan repetidas, los viernes a las 10:00 horas, en la puerta 4 del @senadomexicano. pic.twitter.com/ywjz4oebNC — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2022

El Pleno del Senado aprobó anoche en lo general y en lo particular el dictamen que reforma las leyes con las que la que la Sedena asumirá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma cuatro leyes en materia de Guardia Nacional. Asimismo, se aprobó en lo particular con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. Entre los votos de abstención está el de Ricardo Monreal, quien además es coordinador de los senadores de Morena y sus aliados.

Sobre el tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no está de acuerdo con el Senador de su partido Ricardo Monreal, quien se abstuvo ayer en la votación para turnar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pero que es libre de hacerlo.

El Mandatario, quien es fundador de Morena –partido que refugia al poderoso Senador Monreal–, dijo: “Es su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres. Celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta Ley, diputados y senadores”.

ADÁM AUGUSTO FELICITA POR VOTO “SIN TITIUBEOS”

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, agradeció a los senadores que, de forma patriótica y sin titubeos”, aprobaron la reforma el dictamen para reformar las leyes con las que la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asume el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

“Gracias a las y los senadores que, de forma patriótica y sin titubeos, han ratificado su compromiso con la Transformación de México”, escribió el encargado de la política interior en México en su cuenta de Twitter sin referirse a los senadores morenitas que se abstuvieron de votar por la reforma, como Ricardo Monreal.

Un proyecto de nación como el que encabeza el Presidente @lopezobrador_ , requiere de la unidad y el compromiso de todas y todos. Gracias a las y los senadores que, de forma patriótica y sin titubeos, han ratificado su compromiso con la Transformación de México. pic.twitter.com/AV5cV7fzWC — Adán Augusto López H (@adan_augusto) September 9, 2022

“Un proyecto de nación como el que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador requiere de la unidad y el compromiso de todas y todos”, agregó el Secretario al difundir un video de una reunión que tuvo con senadores de Morena un día previo a la votación.