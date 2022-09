ENTREVISTA | Me enamoré de México desde el inicio, de cómo abraza: Filippa Giordano

La artista, también conocida como “La Diva de la Ópera Pop”, se encuentra promocionando el espectáculo de danza Carmina Burana Producción Monumental, que se presentará los próximos 4 y 5 de octubre en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 9 septiembre (SinEmbargo).- La cantante italiana Filippa Giordano, quien consiguió la nacionalidad mexicana en 2019, reiteró que su amor por la cultura mexicana surgió en el año 2000 con motivo de la gira de su primer álbum homónimo, del que se desprende el tema “Habanera” en versión ópera pop.

“Yo me enamoré de todo México, desde mis primeras veces. Recuerdo mi primera gira cuando llegué con mi primera disquera que me recibió justo con este álbum [‘Filippa Giordano’] en el 2000. No me puedo olvidar toda la sensación que recibí, de cómo me abrazaba ese país, cuando me llevaron a cenar y que vino el Mariachi detrás de mí, de ese platillo delicioso con taquitos con no sé cuántas probaditas y entraditas. Yo decía ‘woo, esto es una fiesta'”, compartió la artista en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

“Es una cultura tan rica, con muchísima tradición, con toda la cultura prehispánica que también me fascina”, agregó.

A pregunta expresa del periodista Alejando Páez Varela sobre los artistas mexicanos que admira, Filippa Giordano compartió que en dicha lista destacan el tenor Rolando Villazón, Luis Miguel, Agustín Lara, Armando Manzanero, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, por mencionar algunos.

Carmina Burana es un espectáculo creado a partir de la cantata de Carl Orff, en donde convergen la danza y un cortometraje especialmente creado para la obra y escenografía.

En este sentido, Giordano compartió en Los Periodistas algunos detalles de Carmina Burana y adelantó que ella tendrá oportunidad de interpretar los temas principales de la Ópera Carmen.

“Voy a estar en el contexto de la Carmina Burana, el espectáculo será hecho por tres momentos. Yo no participaré en la Carmina Burana como tal sino que va a haber un primer momento con un bailarín increíble de Madrid, que es un artista extremamente versátil, y después yo entraré con una participación especial justamente cantando los temas principales de la Ópera Carmen, donde está la ‘Habanera’, con la novedad de que en lugar de cantarla como la tengo en el disco en versión pop, esta será completamente tradicional de Ópera, de cantante tradicional soprano y eso es lo divertido”, explicó Filippa.

“Yo invito a la familia completa a que traigan a sus niños y a sus jóvenes porque es una música que impacta, sella el alma, hace descubrir vibraciones. Si no le damos de comer eso nuestros jóvenes y a nuestros niños no tienen otra oportunidad, entonces verlo en vivo, estar sentado, sentir todo ese arte y todos esos talentos en el escenario es algo que impacta el alma, no lo abandonas. No puede no gustarte a partir de ahí”, finalizó.