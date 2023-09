“Con el ego y el orgullo se lucha constantemente”: Fermín IV sobre “Sí, Señor”

Los excesos fueron sólo algunas de las cuestiones de las que Fermín se despidió hace algunos años, no obstante en este material realiza un ejercicio de introspección en el que acepta haber errado en ciertos momentos.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- En 1999 sonaba con fuerza el verso “fuego, sonrisas, realidad y dolor”, perteneciente a “Sí Señor”, tema de Control Machete que no tardó en popularizarse en una época donde la comunicación estaba limitada, los nuevos lanzamientos traspasaban barreras gracias a canales de paga como MTV y en la que el rap ganaba terreno en México gracias al proyecto antes mencionado, compuesto por Fermín IV, Patricio Elizalde, también conocido como “Pato” Machete; y Antonio Hernández, a quien se le conoce como Toy Selectah.

Sin embargo, lo que había subido como espuma empezó a desvanecerse luego de que Fermín IV, líder de Control Machete, decidiera convertirse al cristianismo y, por ende, comenzara a sentirse incomodo con aquellas letras que escribió en el pasado y ya no predicaban con sus creencias.

Ahora, después de varios años de haber sido señalado por la prensa y sus seguidores tras la decisión que tomó, Fermín IV expone en “Sí, Señor” (B&H Español) sus inicios en la música, su llegada a la cima del éxito con Control Machete y el proceso de transición espiritual que vivió.

En entrevista para SinEmbargo, el artista, de nombre de pila Fermín Caballero, expresó que con sus memorias pretende abrir una puerta para que lo conozcan a través de capítulos dedicados a su pasión por la música, parte de la historia de Control Machete y la tan conocida “Avanzada Regia”, al amor por su familia y a su iglesia.

“Es padre sobrevivir a esa época y tener la oportunidad de agarrar tinta y papel, y transmitir el día de hoy algo. Eso es algo que me fascina, que Dios me haya permitido eso, o sea, a los 22 años escribía canciones, ahora escribimos esta memoria”.

“Bien dices, es la respuesta a muchas preguntas, te hace ver una perspectiva más amplia de lo que sucedía dentro de mi vida personalmente […] Dentro de este libro hay esos momentos que hablan sobre la ‘Avanzada Regia’, sobre Control Machete, sobre momentos caóticos dentro de mi vida, pero solamente pintan una parte de toda la historia, entonces, básicamente, pretende hacerle saber a la gente lo que fui, lo que soy y lo que transformó mi vida en este sentido”, abundó.

Los excesos fueron sólo algunas de las cuestiones de las que Fermín se despidió hace algunos años, no obstante en este material realiza un ejercicio de introspección en el que acepta haber errado en ciertos momentos, por ejemplo, cuando en medio de una entrevista respondió “Yo” al ser cuestionado por lo primero que se le venía a la mente al escuchar las palabras “Control Machete”.

En ese sentido, el cantautor, que ahora se desempeña como pastor de una de las iglesias cristianas más importantes de la Ciudad de México, destacó que la mayoría de las personas pensaría que lo que más le costó trabajo durante su transición fue dejar los vicios, sin embargo reconoció que no fue así, que lo más complejo resultó enfrentarse “al ego y al orgullo”.

“Creo que lo más difícil fue el ego, o sea, me pegó muy fuerte y cómo me estaba destruyendo. Creo que cuando uno vive para sí mismo nada más, comienza a destruir todo a su alrededor, y creo que eso fue lo más difícil, ver que sin reparo podía decir cosas aún cuando las demás personas se extrañaran de mi actitud, o sea la droga y el alcohol fue muy fácil, el ego y el orgullo, porque eso me persigue hasta el día de hoy, y es algo con lo que luchas constantemente, creo que eso es lo más difícil”.

Y agregó, “creo que nos hace falta mucho eso, la introspección, la reflexión. Vivimos en un mundo demasiado caótico, con demasiado ruido, o sea, llegamos a casa, ponemos música, prendemos la tele, incluso prendemos la tele y vemos las redes sociales al mismo tiempo, pareciera que hay algo que no nos deja ver a nosotros mismos, y se me hace muy curioso porque de repente el ser humano dice ‘necesitas conocerte a ti mismo y amarte a ti mismo para entonces amar a los demás’, pero en realidad si te conocieras, no te amarías, y yo creo que es una de la razones más importantes de por qué no queremos ver en nosotros mismos, nos costaría mucho trabajo digerir lo que realmente somos”.

En tanto, aseveró a este medio que no extraña las actitudes del Fermín del pasado, el ser una figura reconocida en cualquier rincón de la República, ni siquiera “tener el ego hasta el tope”.

Por el contrario, apuntó que si hay algo que extraña de la época en que Control Machete se posicionó como uno de los grupos más importantes de habla hispana, son los procesos en que se grababa música nueva, el ir a estudios y crear canciones.

“Me gusta vivir mi vida hoy, me gusta la libertad de salir a cualquier lugar, comer tacos, ir al súper, entonces tampoco extraño la fama en ese sentido porque hubo un momento así, no podía salir, todos te conocían y demás. Entiendo que fue ese momento, entonces no extraño eso, y eso me hace muy feliz”.

Como uno de los primeros raperos de la escena nacional, Fermín IV logró romper estigmas al demostrar que este género no sólo estaba compuesto por jóvenes pandilleros y problemáticos. De hecho, el músico dudó, en un par de ocasiones, abandonar la carrera de medicina para apostar por una vida en la música.

Los años pasaron y el escenario parecía estar en el mismo lugar cuando al ser requerido para el tercer álbum de Control Machete uno de sus amigos, ajeno a la agrupación, le preguntó que por qué no hacía canciones de amor.

“No, Control no hace canciones de amor, y no creo que lo vayamos a hacer, el grupo tiene un discurso bastante definido”, comparte en el libro.

No obstante, al iniciar con su proyecto solista, Fermín llegó con versos dedicados a la reflexión, al amor, a Cristo, a su religión, logrando romper, una vez más, con la estigmatización del rap.

A pregunta expresa sobre la responsabilidad que conlleva predicar con una palabra arriba del escenario y frente a una congregación, el músico de 48 años de edad replicó que “todo aquel que comunica” necesita ser consciente de lo que transmite.

“No solamente de lo que dicen sino de lo que hacen. Para mí personalmente la responsabilidad más grande que tengo el día de hoy es con Dios, y la segunda responsabilidad más grande que tengo es mi familia, mis hijas, mi esposa, todas las personas más cercanas que realmente me conocen, que saben de qué pie cojeo, y después, bueno, todo lo que surge alrededor, creo que tenemos que ser responsables en el nivel en que nos tocan, seas comunicador, tengas una audiencia grande, una audiencia pequeña, de lo que hacemos y de lo que somos”, concluyó.

