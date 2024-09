Claudio X. y otros presionan a Yunes para que mantenga voto contra Reforma Judicial

El pasado 3 de septiembre, las y los 22 senadores del PAN confirmaron que participarán en la discusión de la Reforma Judicial y adelantaron que votarían en contra, incluido Miguel Ángel Yunes Márquez.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– El magnate Claudio X. González y otros personajes de la oposición presionaron desde ayer al panista Miguel Ángel Yunes Márquez, Senador de Veracruz e hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para que mantenga el posicionamiento público que dio el pasado 3 de septiembre, en el que aseguró que votará contra la Reforma Judicial en el Senado.

A través de redes sociales, Claudio X. González le pidió a Yunes Márquez que confirmara su asistencia a la sesión del Senado, y que reiterara su posición en contra de la Reforma Judicial, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, luego de que se filtraran supuestas cartas compromiso del voto en contra de 21 de los 22 senadores panistas, donde presuntamente faltaba la suya.

Incluso la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, pidió al panista a no defraudar a sus votantes veracruzanos, quienes habrían ejercido sus sufragios para frenar la Reforma Judicial.

Senador @MYunesMarquez, le recordamos esta declaración que hizo apenas el martes 3 de septiembre. Su palabra está dada. Le pedimos confirme que asistirá a la sesión de mañana y que votará en contra de la nociva reforma judicial. Es por México. ¡Que nadie se raje!

“Miles de veracruzanos te dieron su confianza para darles voz y frenar a Morena. Es tiempo de ser valientes”, escribió Gálvez.

Como no compartió ayer su posicionamiento en contra, pues lo hizo apenas el pasado 3 de septiembre en una conferencia de prensa, Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), salió a confirmar que el Senador acudiría al pleno del Senado y votaría en contra de la reforma, como sus colegas blanquiazules.

“Pues ya confirmó [Miguel Ángel Yunes] de viva voz que va estar presente y que votará en contra. La coordinadora [Guadalupe Murguía] habló hace horas con él, y él va a estar presente mañana [9 de septiembre]”, declaró Cortés.

Por su parte, la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, sostuvo que el Senador “se presentó, habló personalmente y asumió su compromiso”.

“Yo he tenido la oportunidad en estos días de estar en contacto con él y está en lo mismo, y bueno, tenemos confianza en el Grupo Parlamentario de que así va a ser, porque somos conscientes de que es una reforma trascendente para nuestra Patria”, explicó.

“No quiero personalizar sólo en la persona, Senador, que usted me dice. Ha habido presiones de todo tipo, que van desde procesos por las fiscalías de las entidades federativas, en algunos casos ofertas, propuestas de un mejor futuro, de todo tipo, y no sólo del caso de él. He escuchado, por compañeros senadores, integrantes de la oposición, que esto está sucediendo”, agregó.

Miles de veracruzanos te dieron su confianza para darles voz y frenar a Morena. Es tiempo de ser valientes, @MYunesMarquez.

Ambos, Marko Cortés y Guadalupe Murguía, reiteraron este lunes en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, que Yunes Márquez está firme para votar como todo el bloque panista.

“Si todos de nuestra propia voz hemos dicho que vamos a estar presentes y que vamos a estar votando en contra, vamos a honrar nuestra palabra. Yo creo que los 43 lo vamos a hacer: los 22 del PAN, los 15 del PRI, los cinco de MC y el independiente. Vamos a honrar la palabra porque todos de su propia voz han dicho que no se van a prestar para una reforma”, dijo el dirigente.

“La semana pasada todos nos manifestamos y asumimos un compromiso frente a la ciudadanía, y nos pusimos de acuerdo previamente como grupo. He tenido ocasión de hablar con él, y lo que nos ha dicho es que nos acompaña hoy a la reunión previa que vamos a tener, él y su suplente [Miguel Ángel Yunes Linares]”, comentó la coordinadora con Azucena Uresti.

Tenemos cartas compromiso firmadas por 21 de 22 Senadores del PAN. Hacen público su voto en contra de la Reforma Judicial.

Tenemos cartas compromiso firmadas por 21 de 22 Senadores del PAN. Hacen público su voto en contra de la Reforma Judicial.

El único senador que falta es @MYunesMarquez Yunes, el futuro del país está en tus manos. Exigimos tu voto en contra. No nos falles.

El pasado 3 de septiembre, las y los 22 senadores del PAN confirmaron que participarán en la discusión de la Reforma Judicial y adelantaron que votarían en contra.

En aquella conferencia de prensa, cada una y uno tomó el micrófono y se comprometió a votar en contra, junto a sus colegas.

“Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, Senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial”, afirmó.

Anoche, en una sesión de alrededor de nueve horas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y particular el dictamen de la Reforma Judicial.

Con 25 votos a favor y 11 en contra, el dictamen avanzó hacia su discusión en el pleno del Senado, prevista para que arranque esta misma semana.

La reforma, que ha generado un intenso debate entre legisladores y expertos, propone cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.

Con mayoría de votos a favor, se aprueba en lo general en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos la Reforma al Poder Judicial. Sigue la discusión en lo particular.

Esta reforma fue aprobada el pasado miércoles por la Cámara de Diputados, por los diputados de Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), en una sede alterna.