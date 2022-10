Diez proyectos que llegarán con música nueva a la edición 2022 del Corona Capital

A casi un mes de la realización de la décimo segunda edición de la magno fiesta musical varios artistas del lineup han publicado música nueva.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Desde el lanzamiento del cartel para su edición 2022, el festival citadino Corona Capital dio mucho de qué hablar y no sólo por su prometedor lineup y los reencuentros musicales que se vivirán este año durante su realización los próximos 18, 19 y 20 de noviembre.

La magno fiesta musical también se volvió tendencia por el costo de los boletos, la polémica de reventa suscitada en redes sociales con la influencer Miroslava Valdovinos y las lamentables cancelaciones de Twoo Door Cinema Club y Brian Wilson.

Sin embargo, no todo es malo, Corona Capital reunirá una vez más a miles de melómanos con sus artistas favoritos y por supuesto, muchos de ellos traerán música nueva como Liam Gallagher, Arctic Monkeys, The Kooks, entre otros.

A casi un mes de la realización de la décimo segunda edición del festival repasamos algunos de los lanzamientos musicales que sonarán en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

ARCTIC MONKEYS

Sin lugar a dudas Arctic Monkeys es uno de los actos más esperados del Festival Corona Capital. La banda británica tiene previsto presentarse el próximo 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y lo mejor es que llegarán con un nuevo álbum bajo el brazo.

El pasado 26 de agosto Arctic Monkeys compartió la portada de su nuevo álbum titulado “The Car” junto con la fecha de lanzamiento del mismo, que saldrá el próximo 21 de octubre. La portada de este séptimo material discográfico está protagonizada por un sedán blanco estacionado en un aparcamiento de Los Ángeles.

Hasta el momento Alex Turner y compañía han liberado tres temas de “The Car”: “Body Paint”, “There’d Better Be A Mirrorball” y “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, estos dos últimos ya se pudieron escuchar en vivo.

El álbum estará conformado por diez temas titulados “There’d Better Be A Mirrorball”, “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, “Sculptures Of Anything Goes”, “Jet Skis On The Moat”, “Body Paint”, “The Car”, “Big Ideas”, “Hello You”, “Mr Schwartz” y “Perfect Sense”.

CHARLI XCX

Aunque Charlotte Emma Aitchison, mejor conocida como Charli XCX, lanzó “Crash” en marzo del año en curso, vale la pena darle una repasada para el show que la artista británica ofrecerá el primer día del Corona Capital.

Para su último álbum de estudio la cantautora hizo un recorrido a través del sonido del pop a lo largo de la historia, inspirándose en Madonna, Janet Jackson y Britney Spears, junto a invitadas de la talla de Rina Sawayama, Caroline Polachek y Christine and the Queens.

“Crash” fue el último trabajo de Charli XCX junto a Atlantic Records luego de que la cantante asegurara en el podcast Dazed‘s A Future World que los ejecutivos del sello discográfico le pidieron hablar sobre sus defectos para “mostrarse más real en redes sociales”.

FOALS

Cinco meses después de haber lanzado “Life is yours”, la banda británica Foals regresará a México para presentar su séptimo álbum de estudio el próximo 19 de noviembre en el Festival Corona Capital.

Este material discográfico es el primero que la agrupación grabó como un trío luego de la salida del teclista Edwin Congreave y, que presentó como la continuación de “Everything Not Saved Will Be Lost 1 y 2”, álbumes que se publicaron en el 2019.

“Es definitivamente el disco más pop que hemos hecho. Siento que con Everything Not Saved tocamos todas las facetas de nuestro sonido hasta ese momento. Esta vez queríamos encontrar una nueva forma de expresarnos”, expresó Yannis Philippakis, vocalista de Fols, a través de un comunicado.

Ahora, dentro de casi un mes Yannis Philippakis, Jack Bevan y Jimmy Smith harán vibrar la curva del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el segundo día de actividades de la magno fiesta musical citadina.

LIAM GALLAGHER

El cantautor británico Liam Gallagher amenizará el segundo día de actividades con “C’mon You Know”, su más reciente material discográfico que salió a la luz el pasado mes de mayo.

A través de 14 temas, el más chico de los hermanos Gallagher experimenta con un sinfín de sonidos que le ayudaron a darle un nuevo aire a su característico lado roquero.

Para la producción de “C’mon You Know” Liam contó con la colaboración de Dave Grohl, Ezra Koenig, Tove Lo, Greg Kurstin, Andrew Wyatt y Mike Laghe.

MØ

La cantautora danesa Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, ​mejor conocida en la industria como MØ, saltó a la fama en gran parte por su colaboración en “Lean On”, sin embargo la artista de 34 años de edad ha dejado en claro que su sonido va más allá del tema con DJ Snake y Major Lazer.

Este 2022 MØ estrenó “Motordrome”, su más reciente material discográfico compuesto por diez temas capaces de transportar a los escuchas a otra dimensión.

“Siempre me ha gustado la música pop que tiene algo de oscuridad y pesadez en sus temas, pero con un espíritu pop edificante. Obviamente estoy experimentando con diferentes elementos y géneros, porque soy una artista que salta un poco, pero creo que el mensaje es bastante coherente, y es que se trata tanto de la tristeza como de la alegría de hacer cambios en tu vida”, compartió MØ sobre este material en entrevista para DIY.

Karen Marie traerá a la Ciudad de México esta nueva etapa de su carrera el próximo 20 de noviembre.

MY CHEMICAL ROMANCE

Aunque la banda estadounidense compuesta por los hermanos Gerard y Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero, no ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, My Chemical Romance estrenó “The Foundations of Decay”, su primer single en ocho años, el pasado mes de mayo.

MCR emocionó a su fandom en octubre del 2019 con el anuncio de su reencuentro en un concierto que ofrecieron el 20 de diciembre de ese mismo año en Los Ángeles, California. Meses después de la gran noticia, la banda anunció una gira por Europa, sin embargo el tour se vio afectado por la pandemia del coronavirus.

A pesar de que su regreso a los escenarios se vio frustrado en el 2020, a lo largo de este 2022 Gerard Way y compañía se han embarcado en una gira que ha dado mucho que hablar entre sus seguidores.

My Chemical Romance regresará a la Ciudad de Méxcio este 18 de noviembre, después de 14 años de su última presentación en la capital, para encabezar el primer día de la edición 2022 del Festival Corona Capital.

PARAMORE

A casi tres meses de que se diera a conocer que Paramore formará parte de los actos estelares del Festival Corona Capital, la agrupación estadounidense estrenó “This is why”, sencillo que formará parte de su sexto álbum de estudio.

En enero del año en curso Hayley Williams, vocalista de la banda, confirmó a Rolling Stone que tanto ella como Taylor York (guitarra) y Zac Farro (batería) ya habían entrado al estudio para trabajar en lo nuevo de Paramore.

“Compusimos y grabamos algo que nos encantó y de hecho nos sorprendió […] Bromeamos con que a partir de ese punto todo iba cuesta abajo, pero gracias a Dios nos hemos sorprendido demasiado a lo largo de todo esto. Siempre estoy esperando el momento de saber que estamos en algo nuevo y que no estamos repitiendo la misma mierda”, compartió Williams.

Aunque el sexto material discográfico de la banda saldrá a la luz en febrero del 2023, los fans de Paramore no pierden la esperanza de escuchar en vivo “This is why” y alguno que otro tema inédito el próximo 19 de noviembre en el Corona Capital.

THE KOOKS

La agrupación formada en East Sussex, Inglaterra, regresará al Festival Corona Capital para reunirse con cientos de fans que esperan con ansias escuchar en vivo “10 Tracks To Echo In The Dark”, su sexto álbum de estudio que estrenaron el pasado mes de julio.

Con el lanzamiento de “Cold Heart”, tema perteneciente al más reciente material discográfico de The Kooks, Luke Pritchard explicó a NME que “fue divertido incorporar algunos nuevos sonidos progresivos en la mezcla con el ADN de la banda que siempre hemos tenido. Queremos hacer bailar a la gente”.

En “10 Tracks To Echo In The Dark” la agrupación perdió el miedo a experimentar con otros sonidos relacionados con géneros famosos en los 80, los cuales van desde synthpop hasta el funk y el rock progresivo.

Si eres de los que no se piensan perder a The Kooks en vivo, tienes una cita el próximo 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

THE 1975

Matthew Healy, Adam Hann, George Daniel y Ross MacDonald llegarán al Festival Corona Capital con “Being Funny In A Foreign Language”, su quinto álbum de estudio que aterrizará a plataformas de streaming el próximo 14 de octubre.

Hasta ahora, The 1975 ha adelantado al menos cuatro sencillos de este material, que estará compuesto por 11 temas, los cuales se titulan “Part of the band”, “Happiness”, “I’m in love with you” y “All I need to hear”.

Los músicos originarios de Cheshire, Reino Unido, han acompañado a sus seguidores a lo largo de diez años con temas como “Somebody Else”, “Girls”, “Chocolate” y “The Sound”.

The 1975 es uno de los actos más esperados para el próximo 20 de noviembre, el último día de actividades del festival.

YEAH YEAH YEAHS

El pasado 30 de septiembre la agrupación neoyorkina Yeah Yeah Yeahs, liderada por Karen O, estrenó “Cool it down”, su primer álbum de estudio luego de nueve años de pausa.

“La música ha sido un salvavidas para mí y para Nick (Zinner) y Brian (Chase) durante los últimos 21 años, como lo es para mucha gente. Es un refugio seguro para las emociones grandes. Así que en 2021, cuando pudimos estar juntos de nuevo, toda la alegría, el dolor y la más profunda gratitud por la música salieron de nuestros corazones canción tras canción”, compartió la vocalista sobre este lanzamiento a través de un comunicado de prensa.

El quinto material discográfico de la banda está compuesto por ocho temas titulados “Spitting Off the Edge of the World”, “Lovebomb”, “Wolf”, “Fleez”, “Burning”, “Blacktop”, “Different Today” y “Mars”.

Cientos de seguidores podrán escuchar en vivo varias de las canciones de “Cool it down” el próximo 19 de noviembre durante el show de los Yeah Yeah Yeahs en el Festival Corona Capital.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.