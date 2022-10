Con la alianza fracturada, el PAN promueve a sus perfiles, no exentos de polémica

El dirigente del PAN lleva meses defendiendo los perfiles de políticos de su partido como candidatos a la Presidencia en 2024, pero el paso de estos políticos en el servicio público no ha estado exento de escándalos.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) inició desde la semana pasada una estrategia para promocionar a través de foros los logros de militantes que el propio Marko Cortés ha calificado como posibles candidatos a la Presidencia de México en 2024, la estrategia comenzó una semanas después de romper la alianza que tenía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque una de las últimas encuestas sobre la sucesión presidencial, la publicada por Reforma el 1 de septiembre, muestra que el PAN en solitario no alcanza los votos suficientes para ganarle a Morena pues tiene 19 por ciento de las preferencias, el dirigente del albiazul insistió en septiembre en que el partido puede ganar por sí mismo las elecciones del 2024 “con valor, con fuerza y con estrategia sabrá enfrentar y ganar el 2024”.

En ese contexto, el pasado 2 de octubre el PAN realizó el foro titulado “Cambiemos México, ¡Sí hay de otra!”, donde participaron fueron: Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán; Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; el Diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, y, a través de un video, Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro.

Aunque Marko Cortés destacó los logros que han tenido estos políticos y calificó sus gestiones como exitosas, el paso de estos políticos en el servicio público ha estado marcados por acusaciones de posibles actos de posible corrupción y conflictos de interés.

MAURICIO VILA DOSAL

Es Gobernador de Yucatán desde 2018, su triunfo con el PAN significó afianzar la presencia del partido en la entidad que gobierna desde los años 90. Fue electo Diputado local en 2012 y en 2015, presidente municipal de Mérida.

Antes de ocupar cargos públicos se dedicó al sector restaurantero por más de 10 años como agente de desarrollo para la franquicia internacional Subway en Campeche, Tabasco y Chiapas, además, fue gerente de la empresa en Yucatán y Quintana Roo.

En el foro organizado por el PAN el fin de semana pasado, Vila destacó los bajos índices de violencia durante su gestión, pues hasta agosto de 2022 datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la incidencia delictiva mostraron que de 188 mil 246 presuntos delitos cometidos ese mes, 393 se registraron en la entidad, la cifra más baja en el país.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó en 2021 que la cifra negra de delitos en Yucatán, es decir los que no se denuncian o no hay certeza de si se inició una carpeta de investigación por ellos, era de 94.1 por ciento, mientras que a nivel nacional era de 93.3 por ciento.

A ello se suma que Vila y su partido celebraron las mejoras laborales de los policías estatales con prestaciones como la incorporación al Infonavit y becas a sus hijos.

La gestión del panista fue marcada desde julio de 2021 por el asesinato de José Eduardo Ravelo, de 23 años, detenido por policías municipales de Mérida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que el joven fue detenido de manera ilegal, con fuerza excesiva y concluyó que la tortura de los policías causó su muerte.

La CNDH dirigió la Recomendación 50VG/2022 al Fiscal General de Justicia de Yucatán y a la presidenta municipal de Mérida para que continuen con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual contra el joven, caso que hasta la fecha sigue impune.

Un informe publicado en junio por la organización ELEMENTA DDHH concluyó que la policía yucateca trabaja bajo el concepto de “intolerancia selectiva” al violentar principalmente a personas maya, afrodescendientes, foráneas, de la comunidad LGBT+, jóvenes o con discapacidad.

“Debajo de una estrategia basada en la prevención y la securitización para repeler amenazas externas, las autoridades de esta entidad han promovido un discurso que desconoce las violaciones a derechos humanos que han ocurrido como consecuencia de la política de seguridad”, planteó la organización en el análisis, además de cuestionar “ ¿para quién se vuelve seguro vivir en un estado policial?”.

En este contexto, Marko Cortés ha mostrado su apoyo a Vila Dosal como aspirante a la Presidencia en 2024. “Sólo falta que Mauricio Vila diga ‘voy’ y se empiece a mover pues es una muy buena opción”, dijo el dirigente del PAN a medios en agosto. Por su parte, el Gobernador mencionó recientemente que no ha tomado una decisión sobre la candidatura.

MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

La Gobernadora de Chihuahua fue considerada por Marko Cortés como una de las posibles aspirantes a la candidatura presidencial cuando sólo había pasado un mes de su toma de protesta, pero, previo al foro realizado la semana pasada en la Ciudad de México, la mandataria opinó que no es “corcholata” de nada ni de nadie y agregó que asistiría al evento organizado por Acción Nacional para hablar sobre su trabajo en la entidad.

La afirmación de la funcionaria conocida como Maru Campos destaca porque ha hecho algunos guiños hacia el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2021 acudió al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los tres años de la administración federal, ahí se tomó, sonriente, una fotografía con el Canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al igual que con Mauricio Vila, lo que causó molestias dentro del panismo.

Dos meses después, durante una conferencia de prensa matutina en Chihuahua, López Obrador resaltó su buena relación con la mandataria: “Ahora que está malita de la [mano] derecha [a causa de una caída], me da más gusto porque está muy bien de la izquierda”, bromeó el Presidente y le levantó la mano izquierda, una señal que fue vista como otra muestra más de la cercanía con el Gobierno federal.

Las polémicas rodean a Maru Campos, durante su campaña para Gobernadora fue acusada en dos carpetas de investigación por la Fiscalía General del Estado por su participación en el esquema de la “nómina secreta” comandada por el exgobernador César Duarte –como se conoce al mecanismo que presuntamente usó el priista para sobornar a diputados, periodistas, dirigentes partidistas y líderes religioso–. y por presuntamente cometer actos de corrupción con empresarios cuando era Alcaldesa de Chihuahua; una vez electa, la Fiscalía se desistió de ambas investigaciones.

Campos denunció una persecución política en una clara confrontación con su antecesor Javier Corral y a lo largo del proceso penal en su contra fue respaldada por políticos como el expresidente Felipe Calderón.

Ya como mandataria, la panista tiene pendientes importantes en la entidad como frenar la violencia. Tan sólo en agosto una riña en el Cereso 3 de Ciudad Juárez desató una serie de ataques a negocios y balaceras en gasolineras, restaurantes y tiendas que dejaron a 12 personas asesinadas, nueve de ellas en ataques fuera del centro penitenciario.

A eso se suman los “regalos” que Campos ha hecho a empresarios con descuentos millonarios. “El primer ‘regalazo’ de Campos fue el pago de solamente 3.4 millones de pesos que hizo Parques American Industries por un terreno que vale 40 veces más (137.5 millones de pesos), de acuerdo con documentos públicos”, reportó en septiembre La Verdad de Juárez. La empresa, agregó el diario, es propiedad del empresario Luis Lara Armendáriz, quien apoyó a Campos en campaña e incluso le prestó un jet de la compañía.

Mientras que en materia de derechos humanos, feministas que acompañan y ayudan a quienes deciden abortar en Chihuahua temen que el derecho a la interrupción del embarazo no esté garantizado ya que en su primer evento público en Ciudad Juárez, la Gobernadora Campos Galván utilizó un pañuelo azul celeste que un grupo de mujeres le obsequió con la leyenda “Salvemos las dos vidas”, estos pañuelos son utilizados por los grupos que se oponen a este derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos principalmente con argumentos basados en la religión católica.

SANTIAGO CREEL MIRANDA

El actual presidente de la Cámara de Diputados anunció desde junio su interés por competir por la candidatura presidencial. “Yo estoy listo, decidido y convencido, todas mis fichas están puestas en la mesa”, dijo en un evento con priistas realizado en Guadalajara.

Junto con los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, fue uno de los artífices de la coalición que ahora está en duda, Va por México. Antes de las diferencias marcadas entre los dirigentes del PRI, PAN y PRD, el panista aceptó en entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, como parte de la serie documental y el libro La disputa por México, que de no ser el candidato presidencial, también puede seguir siendo el articulador que ha sido.

“¿Qué es lo que me ha tocado hasta ahora? Construir la coalición, puedo seguir siendo constructor, ampliarla, fortalecerla, puedo además dar estas y otras ideas que sean parte de la plataforma política y eventualmente las políticas públicas del siguiente gobierno o puedo jugar otro papel”.

Y subrayó: “Lo importante para mí no es La Silla, el puesto. Es el proyecto, es el país, es su bienestar. Estoy aquí por eso, no necesito más, voy a cumplir 67 años, sé muy bien lo que yo quiero y lo que no quiero. ¿Puedo asumir una responsabilidad? Sí, pero también la puedo dejar pasar”.

Una encuesta publicada por Enkoll en agosto coloca a Creel Miranda con 13 por ciento de las preferencias como el candidato del PAN para Jefe del Ejecutivo, se posicionó en cuarto lugar detrás de los exaspirantes a presidentes Ricardo Anaya (32 por ciento), Margarita Zavala (30 por ciento) y la Senadora Lilly Téllez (25 por ciento).

Creel Miranda fue el primer Secretario de Gobernación del primer Gobierno de la alternancia de Vicente Fox, también tiene experiencia legislativa. Además de ser vicepresidente en San Lázaro el último año, fue presidente del Senado en 2007-2008, durante su periodo en la Cámara Alta (2006-2011).

Cuando trabajó en el Gobierno de Fox fue exhibido porque una semana antes de dejar la Secretaría de Gobernación para contender por la candidatura presidencial otorgó diversos permisos para operar centros de apuestas a empresarios relacionados con los medios de comunicación como Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen, y Carlos Enrique Abraham Mafud, concesionario de TV Azteca en Yucatán.

El reportaje “Creel: El día que repartió casinos”, publicado en septiembre de 2011 en SinEmbargo expuso cómo Santiago Creel autorizó 170 centros de apuestas y salas de sorteos de números al dueño de Televisa; al propietario del diario Excélsior, Cadena 3 y Reporte 98.5 le dio permisos para operar 20 salas de sorteos de número y al concesionario de TV Azteca en Yucatán, le otorgó 36 autorizaciones para operar centros de apuestas y salas de sorteos de números.

El 30 de julio de 2008, cuando se desempeñaba como Senador, el panista fue denunciado por supuesto tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones al otorgar de manera discrecional 450 autorizaciones para la apertura de salas de juego, pero la demanda quedó archivada en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Apenas el 2 de octubre, Marko Cortés celebró la gestión de Santiago Creel como Secretario de Gobernación, pues consideró que “sí estuvo a la altura” de las circunstancias.

JUAN CARLOS ROMERO HICKS

Marko Cortés también ha destacado públicamente el trabajo que hizo Romero Hicks, actual Diputado federal, cuando gobernó Guanajuato (2000-2006). El legislador que preside la comisión de Transparencia y Anticorrupción y es secretario en la de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, anunció desde mayo que competirá por la Presidencia.

A diferencia de otros panistas, comenzó su militancia a los 43 años. Se subió a la ola panista que inició con el triunfo de Vicente Fox como Presidente, fue invitado para contender por la gubernatura de Guanajuato y ganó. Al concluir su mandato fue funcionario en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

En 2006, Romero Hicks fue criticado por promulgar un decreto con el que aseguró que a servidores públicos cercanos a su administración se les liquidara dos veces, denunció entonces La Jornada. El decreto, expuso, designó casi 18 millones de pesos para entregar a colaboradores una liquidación, pero en ese momento ya tenían asegurada una gratificación que sumaba 75.5 millones de pesos calculados según un autodiagnóstico del Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional del Poder Ejecutivo.

“Con esta medida, algunos servidores públicos fueron liquidados dos veces, lo cual costó al erario casi 93 millones 500 mil pesos”, informó en esa ocasión en diario.

Y aunque ahora no figura en las encuestas de opinión, Romero Hicks asegura que quiere ser Presidente porque tiene una experiencia amplia en el servicio público.

“Quiero ser Presidente, me he preparado y tengo mi expediente a la vista con excelentes resultados durante mi Gobierno, además de una alta participación ciudadana. Estamos, vamos a crecer y tendremos trayectoria para que haya contraste. Las encuestas son fotografías importantes pero nos son predictivas”, declaró en septiembre en entrevista para W Radio.

MAURICIO KURI GONZÁLEZ

Antes de ser electo Gobernador de Querétaro hace un año, Kuri González fue Senador (2018-2021), Alcalde de Corregidora, se desempeñó en el sector empresarial: ocupó cargos en instituciones como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El mandatario no acudió el 2 de octubre al foro en la Ciudad de México, pero envió un video. Marko Cortés lo “destapó” como candidato presidencial desde agosto, pues consideró que comparte la ideología del partido pese a no militar en el PAN.

“No sólo lo veo sino lo creo, Mauricio Kuri es sin duda un liderazgo de la sociedad civil, porque él no es militante de Acción Nacional. Sin embargo, piensa, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional y por supuesto que podría ser un gran abanderado de nuestro partido y de la sociedad que hoy que las cosas van de mal en peor”, dijo el dirigente del partido durante una reunión plenaria en Querétaro del Grupo Parlamentario del Senado. Aunque un mes después, Kuri González adelantó que no buscará inscribirse como candidato presidencial.

En septiembre, el mandatario de Querétaro fue uno de los políticos que se sumó a las críticas a la dirigencia de Marko Cortés por no romper la alianza con el PRI después de que Alejandro Moreno, presidente del tricolor, apoyó la iniciativa que prolonga la presencia de la Guardia Nacional en las calles.

“La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y moral, señalar que no es posible, ni deseable, continuar con esa alianza bajo los términos establecidos”, planteó Kuri González en un video difundido en sus redes sociales.

Por esa grabación, el 5 de octubre el mandatario fue denunciado por Rufina Benítez, presidenta del Comité Estatal de Morena, ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro al considerar que se incurrió en actos de promoción a través de bienes y recursos públicos porque el video se hizo en las oficinas del Gobierno.

