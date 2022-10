El poder de una sonrisa… la importancia de la salud bucal y el correcto cepillado

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- No es secreto que en muchas ocasiones uno acude al dentista hasta que duele un diente o hay algo mal, sin embargo, la salud bucal debe revisarse constantemente además de tener un cepillado adecuado y buena higiene bucodental ya que los problemas con las encías, dientes o boca en general pueden tener un impacto mayor.

“Tú vas al dentista cuando te duele algo o te rompiste algo, aunque algo que le tenemos que agradecer a la pandemia es que todos nos enfocamos más en nosotros, al vernos tanto tiempo en llamadas y estarnos viendo las caras […] por lo menos en la industria dental y creo yo que varias áreas de la medicina la gente se empezó a preocupar un poco más en cómo me veo y cómo me siento. Lo que es la odontología y ortodoncia se hubiera pensado que es tema estético y la gente no iba a hacerse tratamientos […] vimos que los paciente querían mejorar su aspecto y su sonrisa”, compartió en entrevista Cindy Borgatta, Directora de Marketing de Borgatta .