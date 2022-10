Los crímenes de activistas ambientales en América Latina casi siempre quedan impunes

Por Peter Appleby

Brasil, 9 de octubre (InSight Crime).– Latinoamérica es, por un amplio margen, la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales, con siete de sus países entre los primeros 10 lugares de un macabro nuevo ranking.

Un nuevo informe de Global Witness publicado en septiembre halló que al menos mil 733 defensores de tierras y el medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en la última década. Más de dos terceras partes de los asesinatos ocurrieron en Latinoamérica, entre los cuales la población indígena puso el 39 por ciento de las víctimas.

Entre 2012 y 2021, los países latinoamericanos ocupan siete entre los 10 lugares más letales para ejercer la defensa del medio ambiente. Brasil registró el mayor número de homicidios, seguido de Colombia, con la deshonrosa presencia también de México (4), Honduras (5), Guatemala (6), Nicaragua (9) y Perú (10). Y Venezuela ocupó el undécimo puesto.

NEW 🔴 200 land & #EnvironmentalDefenders were killed in 2021, nearly four people per week.

This is just the tip of the iceberg, defenders are frequently targeted with violence, intimidation and criminalisation. #DefendTheDefendershttps://t.co/SxE8MMY1Tt pic.twitter.com/k590PpsQxC

— Global Witness (@Global_Witness) September 29, 2022