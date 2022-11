Clemente Castillo da visibilidad a talento emergente en Diamante en el mapa

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Este miércoles se estrenó el primer episodio de Diamante en el Mapa, una docuserie musical, disponible en YouTube y dirigida por Marcelo Quiñones, que busca visibilizar al talento emergente de la mano del músico Clemente Castillo, vocalista de la agrupación regiomontana Jumbo, quien funge como host, productor y curador.

“El proyecto nace cuando me busca esta compañía que se llama Enumma, que sale a la luz pública en 2023 y básicamente es una plataforma enfocada en amplificar y hablar acerca de propuestas musicales emergentes y promover a estos artistas y esta movida de cualquier género musical”, explicó Castillo en entrevista para SinEmbargo .

“Dentro de Enumma está Enumma Studios, que es una productora de contenidos y nuestro primer proyecto es Diamante en el mapa, esta serie de documentales musicales donde visitamos la ciudad natal de cada artista y en una narrativa de 30 minutos podemos ver un poco de su obra musical, donde se incluye la filmación y grabación de tres canciones, y podemos platicar en este lado íntimo del artista, ver sus raíces, su infancia, un poco de sus gustos, el contexto cultural de dónde vienen y porqué hoy están donde están”, agregó.

El primer episodio de Diamante en el Mapa está dedicado al cantautor Daniel Dennis, oriundo de Tijuana, Baja California, que se ha visto influenciado por artistas de la talla del británico Nick Drake, el brasileño Jõao Gilberto y el cuarteto de Liverpool The Beatles.

Daniel Dennis compartió a este medio que la misión de Enumma Studios y Diamante en el Mapa es muy noble puesto que buscan presentar nuevas propuestas musicales en un mundo acelerado y lleno de ruido, en el que resulta difícil que un artista emergente pueda ser tomado en cuenta en una plataforma amplia.

“Toda la experiencia estuvo muy introspectiva primero que nada porque se trataba de un documental sobre mi proyecto, lo cual es prácticamente muevo para mí, y me ayudó un poquito a experimentar esa nueva faceta de grabar ante las cámaras, cosa que ya he hecho antes pero no como un documental”, expresó Daniel Dennis sobre el rodaje del episodio piloto que llegó a Youtube el pasado 9 de noviembre.