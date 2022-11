“Al que se quiere pasar de vivo le va mal”: AMLO pide a “corcholatas” no atacarse

Los dichos del Presidente ocurren en medio de un conflicto abierto entre dos de los personajes más nombrados para sucederlo: Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió algunas palabras hacia las y los aspirantes a la candidatura de su partido, Morena, a la Presidencia en 2024, a quienes pidió no atacarse, cumplir con sus responsabilidades y no usar recursos públicos.

“Yo creo que deben de actuar con libertad sin dejar de cumplir con sus responsabilidades, no usar recursos públicos y también moderarse en lo relacionado con sus declaraciones, que no se ataquen. Hasta ahora no lo han hecho, se han portado muy bien”, declaró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario expresó que, además, deben considerar lo que dicen, ya que la gente es muy consciente de lo que hacen.

“Los que están participando saben porque es gente muy experimentada que tiene comunicación con el pueblo, que recoge los sentimientos del pueblo, saben que si son groseros o actúan de manera ruda, se les revierte, porque el pueblo está muy consciente”.

De acuerdo con el Presidente, al que “se quiera pasar de vivo” le irá mal, dado que la gente no apoya a quienes insultan, no respetan o atacan a otros.

“El que se quiere pasar de vivo o parecer muy vivillo, le va mal. Yo no debería de estar dando estos consejos, pero a la gente le gusta mucho, mucho, el que haya respeto, el que no haya pleito, que haya madurez, que haya responsabilidad cuando hay estridencias, insultos, incluso ataques, aún cuando en apariencia no sean promovidos por uno de los aspirantes”, señaló.

“La gente se da cuenta de todo”, agregó, y sugirió a equipos y simpatizantes de los posibles candidatos que les apoyen, que “los ayuden, comportándose, que no quieren aparecer como los defensores más valerosos, leales, para ver si así les toca más, porque lo que hacen es perjudicar a su candidato”.

Respecto a su sucesor, el político tabasqueño recordó que ya no hay “dedazo”, por lo que el partido será el que decida las reglas para la selección del candidato. “Estamos en otra etapa. Tengo hermanos y hermanas”, dijo.

López Obrador afirmó que los propósitos de transformación continuarán con quien sea que resulte elegido como candidato de Morena.

“Acuérdense, se vota por un partido, por candidato y un proyecto. Estoy muy contento porque los posibles sustitutos a los que voy a entregar, hombres o mujeres, son muy buenos. No tengo ninguna preocupación, estoy pensando en el país, cómo se está gobernando ahora y a lo mejor van a resultar mejores. Así veo las cosas, muy claras, por eso estoy tranquilo”, expuso.

Las declaraciones del mandatario ocurren en medio de un conflicto entre dos de los personajes más nombrados para sucederlo: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Desde que dieron a conocer sus aspiraciones presidenciales, los políticos se han visto envueltos en una serie de polémicas declaraciones, en las que también ha tenido parte la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien apoya abiertamente a la mandataria capitalina.

Apenas el pasado 24 de octubre Monreal Ávila acusó que en redes sociales hay cuentas falsas que lo atacan, mientras que se encargan de alabar a la Jefa de Gobierno.

En conferencia de prensa, el Senador dio a conocer que encargó un “estudio forense” para identificar cuentas, las cuales, dijo, llevan 16 meses “golpeándolo”. Y adelantó que presentará una denuncia.

“Para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas en redes que atacan todos los días y al mismo tiempo alaban a la candidata, a una de las candidatas. Bueno, a la aspirante porque no son ni candidatos, ese término no es sino hasta después del registro”.

Ante esos dichos, Sheinbaum aseguró que su administración no emprende una “guerra sucia” contra nadie. Expresó que tanto su Gobierno como ella han sido víctimas de las llamadas “campañas sucias”, por lo que nunca emprenderían una “estrategia” como esa, y que por ello, no entrará en debate por la situación con el representante de Morena en el Senad

“Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, nosotros hemos sido víctimas de eso cómo vamos a hacer nosotros eso. Y segundo, yo como lo he dicho no voy a entrar (…) los adversarios son otros. Los adversarios son el conservadurismo que quieren regresar a los privilegios de antes, no voy a entrar a un debate con mis compañeros sobre esos temas, más bien la unidad interna y en todo caso defendiendo el proyecto de nación”, indicó al día siguiente.

Más recientemente, el Senador se ha visto señalado por la Gobernadora de Campeche, quien exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

La Gobernadora de Campeche aseguró el pasado 27 de octubre que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mi me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ‘Alito’] y por tanto actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.

“O pide perdón, una disculpa y se acaba su doble juego, o que se defina”, añadió.

MARTES DEL JAGUAR #44 https://t.co/WXyhpDKOVP — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

Luego de la difusión de estos mensajes, el Senador Ricardo Monreal presentó una denuncia penal contra la Gobernadora de Campeche y contra quienes resulten responsables por intervenir sus conversaciones privadas por WhatsApp y difundirlas.

Ayer, Monreal obtuvo un amparo con el que logró una suspensión provisional para que la Gobernadora ya no lo mencione durante su programa semanal “Martes del Jaguar” y baje las publicaciones de él de sus redes sociales bajo el argumento de que se trata de información “falsa, carente de objetividad e imparcialidad”.