La colección de arte de Paul Allen, cofundador de Microsoft, logra récord en subasta

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– La subasta de la colección de arte del difunto Paul Allen, cofundador de Microsoft, logró un récord de mil 506 millones de dólares en la casa Christie’s de Nueva York.

La colección de Allen, que incluyó más de 150 obras maestras que abarcan 500 años de historia del arte, se dividió en dos jornadas y esta primera noche se ofrecieron sesenta piezas de alto valor que superaron en su valor los 922 millones recaudados en mayo en la venta de la colección Macklowe.

Klimt con gli occhi a mandorla per 91 milioni più i diritti. Paul Allen Collection pic.twitter.com/qfjdAoh2ta

Jody Allen, albacea y hermana de Paul G. Allen –cofundador de Microsoft, fallecido en el año 2018–, ha recordado cómo el arte era para el filántropo “tanto analítico como emocional”. “Creía que el arte expresaba una visión única de la realidad, combinando el estado interior y el ojo interior del artista, de una manera que puede inspirarnos a todos”, dijo.

Menos conocido que Bill Gates, con el que fundó Microsoft en 1975, Paul Allen fue propietario de varias enseñas deportivas, como los Seahawks de Seattle, y amasó una colección deslumbrante de arte que solía prestar a museos antes de su muerte.

Seurat hammers at $130 million – buyer a client of Xin Li, chairman of Christie’s Asia. #paulallen pic.twitter.com/KaF2osVkOM

— Katya Kazakina (@artdetective) November 10, 2022