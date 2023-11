El exgobernador de Chihuahua se va de Acción Nacional; acusa simulación e hipocresía

Javier Corral Jurado también difundió la carta que escribió a Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, con la finalidad de expresar el porqué ha tomado la decisión de dejar las filas de esa fuerza política.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, informó la mañana de este jueves que comenzó con el trámite formal de su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) después de 41 años de militancia y de una profunda reflexión sobre el rumbo que ha tomado.

“Les comparto que esta mañana realicé el trámite formal de mi renuncia a Acción Nacional; envío a tod@s mis compañer@s de muchos años mi agradecimiento por siempre. En los hechos estaba separado de la vida partidista desde hace casi tres años. Aquí el texto de mis motivos y las razones“, publicó a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

Corral Jurado también difundió la carta que escribió a Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, con la finalidad de expresar el porqué ha tomado la decisión de dejar las filas de esa fuerza política.

“Hace tres años tomé distancia de cualquier participación en los órganos del partido. Ocurrió a partir de que se aprobó, en diciembre de 2020, la alianza electoral con el PRI. Y hace poco más de un año tomé la decisión de separarme formalmente del partido y así lo he anunciado públicamente en varias ocasiones; es el momento de concretarlo y esta misiva es el instrumento para hacerlo”, se lee al inicio de la misiva.

Les comparto que esta mañana realicé el trámite formal de mi renuncia a Acción Nacional; envío a tod@s mis compañer@s de muchos años mi agradecimiento por siempre. En los hechos estaba separado de la vida partidista desde hace casi tres años. Aquí el texto de mis motivos y las… pic.twitter.com/Dqdiyrogrf — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) November 9, 2023

Javier Corral aseguró que su decisión “ha sido fruto de un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido tomar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como Gobernador de Chihuahua, y por otra, acompañar mi renuncia con una reflexión mayor sobre el momento político que vive el país, sus retos y el dilema que nos plantean las elecciones del 2024 entre el pasado y el futuro”.

“Seguiré participando en la vida política y militando en el interés público, pero sin pertenencia partidista alguna. Quiero seguir contribuyendo con mis ideas y la experiencia adquirida a construir un mejor país. Dejo asentadas aquí mis razones y los motivos que animan mi decisión, pero también deseo expresar mi profunda gratitud a miles de compañer@s panistas que a lo largo de los años me brindaron su amistad, consejo, apoyo y respaldo en las tantas batallas libradas dentro y fuera del partido”, agregó.

El exmandatario chihuahuense también recordó “a los viejos panistas de Ciudad Juárez que, con su ejemplo de congruencia moral, verticalidad y amor por México me enseñaron lo que es la mística en la política, el tesón en la lucha, y despertaron en mí, a muy temprana hora, una rebeldía contra la injusticia, la corrupción y la simulación”.

En ese contexto, precisó que tras la campaña presidencial del ingeniero Pablo Emilio Madero, se inscribió en el partido el 2 de agosto de 1982, “exactamente el día que cumplía los 16 años de edad”. Luego, narró, conoció “a hombres y mujeres integr@s e insobornables ante el poder económico y político, a Francisco Barrio Terrazas, a Don Luis H. Álvarez, a Doña Blanca Magrassi, Carlos Chavira Becerra, Guillermo Prieto Lujan, Luis Herrera González, Martha Uranga, María Luisa Ugalde y tantos otros líderes que fueron mi inspiración”.

“Por las oportunidades que me brindó y todo lo abrevado doy las gracias y cierro mi ciclo en Acción Nacional. Siento orgullo de haber militado 41 años en el que durante mucho tiempo fue el mejor partido político de México, destacado por sus aportes a la democracia en el país, por las grandes gestas patrióticas que impulsó desde diversas trincheras, por las almas que movió en su brega, pero que lamentablemente ya no es. De hecho, su actual fisonomía y actuar lo hacen irreconocible frente a sus propios principios y valores éticos. EI PAN que nos convocó ya no existe, es sólo un recuerdo, una entelequia”, afirmó el exfuncionario.