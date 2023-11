La ONU elige al exembajador mexicano Juan Manuel Gómez-Robledo como Juez de la CIJ

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco fue elegido este jueves como Juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

El Embajador Gómez-Robledo Verduzco fue electo para el periodo 2024-2033, durante la celebración de las elecciones de los cinco jueces y juezas de los 15 que integran la Corte Internacional de Justicia.

El diplomático mexicano fue el candidato con más votos, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de Naciones Unidas, de acuerdo con la Cancillería mexicana.

Ante su nombramiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó sus felicitaciones al hoy Juez de la Corte Internacional de Justicia.

La dependencia federal sostuvo también que Gómez-Robledo cuenta con las mejores credenciales para ejercer el cargo de Juez de la Corte Internacional de Justicia.

I congratulate the newly elected members of the International Court of Justice @CIJ_ICJ for a 9 year term beginning 6 February 2024:

🇷🇴 Bogdan-Lucian Aurescu

🇦🇺 Hilary Charlesworth

🇺🇸 Sarah Hull Cleveland

🇲🇽 Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco

🇿🇦 Dire Tladi pic.twitter.com/gAeJN0MEEC

— UN GA President (@UN_PGA) November 9, 2023