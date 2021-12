¿Quién es Gastón Arriaga Lacorte, líder de Morena en Tamaulipas que vitoreó al CDG?

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Un video que circula en redes sociales ha puesto en la mira a Gastón Arriaga Lacorte, integrante del comité del partido Morena en Tamaulipas, luego de que en la grabación muestra su apoyo al Cártel del Golfo (CDG), uno de los grupos criminales más antiguos y poderosos de México responsable de la violencia en esa entidad norteña.

“¡Y arriba el Cártel del Golfo”, grita Arriaga Lacorte con música de mariachi de fondo.

A nivel nacional poco se sabe de Gastón Arriaga, pero en Tamaulipas es una figura que ha ocupado diversos cargos dentro del partido, el último y por el que aún está en funciones es el de delegado electoral del Distrito 7 de Morena, el cual fue electo el 13 de octubre de 2019, de acuerdo con información de medios locales.

En 2018 fungió como Director de Consejos Vecinales de Ciudad Madero y después habría sido como Secretario del Consejo Consultivo.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) su nombre aparece con cuatro cargos que ocupó de octubre de 2018 a diciembre de 2019, como se muestra en la siguiente tabla:

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 fungió como “Director A” en la coordinación del Programa Prospera en el Gobierno municipal de Ciudad Madero. En 2019 ocupó el mismo cargo en distintos periodos: del 1 de enero al 31 de marzo; del 1 de julio al 30 de septiembre, y del 1 de octubre al 31 de diciembre.

De acuerdo con medios locales, Gastón Arriaga es cercano a las diputadas de Morena Nancy Ruiz Martínez y Nayeli Lara Monroy, quienes aún no se pronuncian sobre el video.

El único posicionamiento que ha hecho un miembro de Morena es el del Alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, quien reconoció que Gastón Arriaga Lacorte es su amigo y que trabajó en el Ayuntamiento, pero se deslindó de su pronunciamiento.

“Gastón es amigo mío, lo conozco. No niego a mis amigos, yo no los niego. Pero no trabaja en el municipio de Ciudad Madero desde el 2019. Él está en el Comité Estatal de Morena. Cada quién es responsable de sus actos y sus borracheras, cada quién”, declaró Oseguera a la prensa local y precisó que el video fue grabado a inicios de 2020, “antes de empezar la pandemia”.