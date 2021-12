Rebel Hearts: Cuando las monjas se enfrentaron al patriarcado de la Iglesia

Este documental tuvo su estreno a inicios de este 2021 en el Festival de Sundance, y ahora mantiene un recorrido en otros festivales en el mundo donde ha podido recorrer y plantarse en sociedades tan apegadas a la religión como lo es México.

Morelia, Michoacán, 9 de diciembre (SinEmbargo).– En los años 60 en Los Ángeles, Estados Unidos, un grupo de monjas fueron contra todo lo establecido en la Iglesia y alzaron la voz en contra al patriarcado con la que se ha forjado por siglos. Así lo muestra el documental Rebel Hearts dirigido por el brasileño Pedro Kos.

Las Hermanas del Inmaculado Corazón de María desafiaron todo lo dictado por la Iglesia en una época donde muchas personas salieron a las calles en busca de cambiar al mundo desde sus diferentes realidades. Desde la sororidad estas monjas crearon grupos para defender desde el activismo y rebeldía sus derechos por una igualdad dentro de la Iglesia.

“Fue un proceso para cada una y con este proceso conocemos a cada una individualmente más, por ejemplo, Corita empezó a hacer su arte, porque fue incentivada por las monjas del Inmaculado Corazón, para ser una artista, ser una muestra de artes, enseñar el arte, y cuando ella se educó, se hizo una artista también pero fue muy incentivada por su comunidad, entonces las historias individuales nacen de la historia de la comunidad, fue muy importante hacer esto así”, cuenta Pedro Kos sobre la forma en que fue desarrollando su documental en entrevista con SinEmbargo.

Las monjas seguían conservando intacta su fe, pero cuestionaban la forma en que las Iglesia las reclutaban para ser profesoras sin haber sido consultadas, sin tener seguro médico, un salario digno y con extenuantes jornadas de trabajo que las alejaban de su propios deseos por aprender lo que a ellas interesaban.

De pronto sólo servir dentro las reglas de la Iglesia ya no era suficiente y empezaron a sentir una inquietud por cambiar las cosas.

“Es increíble. El mundo está cambiando tanto pero en la Iglesia se rechaza al cambio. Sí no cambias te destruyes porque el cambio es la cosa más fundamental de la vida, la vida es cambio constante y tener una institución que por dos mil años no da lugar a las mujeres es impresionante, impresionante en su miedo y en su rechazo de esto, que es la mitad de la población del planeta. Infelizmente todavía no tiene el espacio, las mujeres no pueden ser curas”.

La orden de monjas que se fue destinada por las altas autoridades de la Iglesia a sólo la enseñanza, decidió también salir a las calles para apoyar otros movimientos como en contra del racismo y la guerra.

“Empezando por el cambio, la naturaleza del cambio que demora, que a veces tenemos que luchar las mismas batallas vez en vez, varias veces, ves a Rosa y estaba marchando contra la guerra de Vietnam, y otra vez en 2020, y antes para los derechos de las mujeres otra vez, para los derechos de las minorías. Estos movimientos de justicia, las batallas, siempre tenemos que continuar peleando porque las cosas no van a cambiar sin nosotros no estamos allá enfrente. La naturaleza del cambio que necesita mucha lucha y también la importancia de la comunidad, pueden ser una o dos personas, puede ser una comunidad de monjas, pero el cambio no se hace solo, y necesitamos comunidad de individuos para trabajar juntos”, recalca el Kos.

El director brasileño que ha producido títulos como el documental Nada es privado (2019) o dirigido cintas como Bending the Arc (2019) mezcla en Rebel Hearts entrevistas de archivo y actuales con las principales autoras del movimiento a la par que en pantalla aparecen animaciones que ayudan a entender mejor lo sucedido en aquellos años.

Este documental tuvo su estreno a inicios de este 2021 en el Festival de Sundance, y ahora mantiene un recorrido en otros festivales en el mundo donde ha podido recorrer y plantarse en sociedades tan apegadas a la religión como lo es México, ahora que este documental llega a Cuórum Morelia.

“Es muy importante porque nosotros los latinoamericanos somos predominantemente países católicos, pero a veces el catalocismo practicado puede ser un catolicismo que excluye, activamente excluye a mucha gente, gente como yo, y yo creo que es muy importante ver una historia que pasó hace 50 años atrás, pero todavía continúa de una comunidad católica de monjas que era lo contrario, una comunidad muy inclusiva, muy abierta, que no era comunidad de rechazo, era una comunidad de inclusión, de amor, de alegría y de educación”.

Rebel Hearts llegará al streaming de la mano de la nueva plataforma Discovery+ a Latinoamérica, que aún no tiene fecha de llegada para México.