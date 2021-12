Michelle Rodríguez llega a Agotados con mucho carisma y diversión

Agotados presenta a Sam, una actriz en ascenso que, mientras logra hacer sus sueños realidad, trabaja atendiendo el teléfono de reservaciones del restaurante Le Mexique, el más solicitado de la Ciudad. Para ella este trabajo no es afortunado, ya que debe atender a más de 30 comensales.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La obra Agotados se ha convertido en uno de los proyectos favoritos del público gracias a su frescura y diversión. La producción de La Teatreria ha sido protagonizada por Alan Estrada, Chumel Torres y Alex Fernández, en esta ocasión es el turno de la actriz, cantante y comediante Michelle Rodríguez para dar vida a “Sam” y a más de 30 personajes.

“Me parece muy padre, digo el texto se presta para que esto suceda [que la obra sea protagonizada por una mujer] pero yo creo que hay muchos textos que funcionan así, no sólo para teatro también para cine sino para otro tipo de narrativas, pero me encanta que podamos hacer esto, que podamos tener la oportunidad de decir ‘la vi con un chavo y ahora con una chava y a lo mejor la historia no cambia tanto o a lo mejor sí, a lo mejor me divirtió igual, el chiste es que podamos contar las historias y que la gente que está allá abajo se reconozca en los que estamos acá arriba que es lo que más buscamos, encontrar un lugarcito y empatizar con la banda”, compartió Michelle en entrevista a SinEmbargo.

Agotados presenta a Sam, una actriz en ascenso que, mientras logra hacer sus sueños realidad, trabaja atendiendo el teléfono de reservaciones del restaurante Le Mexique, el más solicitado de la Ciudad. Para ella este trabajo no es afortunado, ya que debe atender a más de 30 comensales que le llamarán para conseguir una mesa en el restaurante y para lograrlo usarán todas sus influencias para impresionar o presionar a Sam.

En esta obra Michelle Rodríguez se encarga de dar vida a Sam y a todos los personajes que llaman al restaurante para reservar, además del personal que trabaja en Le Mexique como un chef, un anfitrión, a través de una dinámica muy divertida a la que Michelle agrega su estilo y resulta muy divertida.

“Fíjate que son muchos personajes, son más de 30 personajes, más que se me haya dificultado alguno, creo que el ir y venir entre uno y otro de repente como que te atoras y de repente el yucateco ya está hablando de otro lugar y el francés ya está hablando con el así y entonces de repente eso cuesta un poco pero mira, todo se puede”, compartió la actriz y comediante.

Michelle compartió que sus compañeros le aconsejaron disfrutar su participación en esta obra. Agotados se presenta en La Teatrería los sábados a las 6 y 8:30 pm y los domingos a las 5 y 7:30 pm. Los boletos se pueden adquirir en taquilla o en la página de Ticketmaster.

