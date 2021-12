VIDEO: Hombre incendia el árbol navideño de oficinas de Fox News en Nueva York

NUEVA YORK, 9 de diciembre (AP).— Un hombre desamparado fue imputado el miércoles de incendio intencional y otros delitos por prender fuego a un árbol de Navidad de 15 metros (50 pies) en la entrada de las oficinas de Fox News en Manhattan, dijo la policía.

El árbol artificial junto al edificio de Nws Corp., que alberga a Fox News, el Wall Street Journal y el New York Post, fue incendiado poco después de la medianoche del martes.

Fotos y videos de la escena muestran el árbol en llamas.

La presentadora de Fox News Shannon Bream anunció el incendio en vivo mientras los bomberos trabajaban para extinguir las llamas.

“Esta es la Fox Square en Nueva York, junto a las oficinas de Fox”, dijo Bream. “Parece que nuestro enorme árbol de Navidad allá afuera, hace unos pocos minutos, quedó envuelto en llamas”.

No se reportaron heridos.

Un hombre de 49 años que según la policía no tenía hogar fue arrestado bajo cargos que incluyen incendio intencional, allanamiento de morada y delito contra la propiedad. No se sabía si tenía un abogado.

La policía dijo que el hombre tenía un encendedor, pero no estaba claro si usó algún acelerante.

