Bernie Sanders acusa a Kellogg’s de romper huelga en EU enviando 275 empleos a México

Tijuana/Ciudad de México, 9 de diciembre (Zeta/SinEmbargo).– El Senador demócrata Bernie Sanders denunció que la empresa productora de cereales Kellogg’s intenta romper la huelga que mantienen trabajadores en Estados Unidos, “trayendo a sus reemplazos permanentes y enviando 275 empleos a México”.

El legislador y aspirante a la candidatura presidencial en 2016, escribió en su cuenta de Twitter: “Cuando empleados de Kellogg’s trabajaron siete días a la semana durante la pandemia para alimentar a Estados Unidos los llamamos “héroes”, hoy a pesar de las grandes ganancias, la compañía está tratando de romper la huelga trayendo reemplazos permanentes y enviando 275 empleos a México. Apoyemos a los trabajadores”.

En octubre pasado, mil 400 trabajadores de las plantas de Kellogg’s en Michigan, Tennessee, Nebraska y Pennsylvania se declararon en huelga luego de que la empresa no accediera a sus demandas salariales y denunciaran largas jornadas laborales, de 72 horas a la semana.

Como el conflicto laboral se ha extendido, la compañía ha contratado a trabajadores de reemplazo e incluso presentó una denuncia contra los huelguistas por “intimidar a las nuevas contrataciones” e “interferir con su negocio”, según dio a conocer el rotativo People’s World.

When Kellogg's employees worked 7 days a week during the pandemic to feed America they were called "heroes." Today, despite big profits, the company is trying to break their strike by bringing in permanent replacements and sending 275 jobs to Mexico. Let's stand with the workers.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 9, 2021