El brownie más grande del mundo es de mariguana. Por eso no entrará al Guinness

Los Ángeles, 9 de diciembre (La Opinión).- Con motivo del Día Nacional del Brownie que se celebra este 8 de diciembre, MariMed Inc. presentó un brownie con infusión de cannabis de 850 libras, con 20 mil mg de THC.

Para hacer el brownie de 37 metros cuadrados, los ingenieros de cocina de MariMed utilizaron 450 libras de azúcar, 212 libras de mantequilla y más de mil 300 huevos. 36 pulgadas de ancho, 36 de largo y 15 de alto.

Según dio a conocer el propio director de producto de MariMed, Ryan Crandall, “Queríamos hacer algo grande para celebrar el lanzamiento de nuestra línea de productos horneados con infusión de Bubby’s Baked, y lo que podría ser el Brownie de cannabis más grande del mundo”.

What’s big, delicious & filled with cannabis? Weighing in at 850lbs., it’s the World’s Largest Cannabis Brownie, presented by our new brand, Bubby’s Baked. Bubby’s are made from scratch with full-spectrum cannabis. Read more here https://t.co/yu7GP3mqxd #MariMed #edible pic.twitter.com/pcmUzAJdPj

— MariMed (@MariMed_Inc) December 7, 2021