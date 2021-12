Watson, Radcliffe y Grint protagonizan la primera FOTO del especial de Harry Potter

Madrid, 9 de diciembre (Europa Press).- El 1 de enero de 2022 HBO Max estrenará Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts, especial que reúne a las estrellas de Harry Potter y la piedra filosofal por el 20 aniversario del lanzamiento. La plataforma de streaming ya ha publicado la primera imagen de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en el esperado reencuentro.

En la foto se ve a los tres actores sentados en la sala común de Gryffindor. La producción se grabó en Warner Bros. Studio Tour London. Además de los tres protagonistas, ya se ha confirmado la participación de Robbie Coltrane (Hagrid), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Mark Williams (Arthur Weasley), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Jason Isaacs (Lucas Malfoy), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas) y Evanna Lynch (Luna Lovegood), así como del director Chris Columbus.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021