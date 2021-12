Empleados de Starbucks logran la formación de su primer sindicato en Nueva York, EU

Búfalo (Estados Unidos), 9 dic (EFE).- Los empleados de una cafetería de la cadena Starbucks en Búfalo (Nueva York), que en EU cuenta con 9 mil locales, votaron a favor de la creación del primer sindicato en los 50 años de historia del gigante del café.

Los resultados, recibidos entre abrazos por los activistas, fueron anunciados este jueves por la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), un organismo estatal que convocó una votación por correo tras aceptar la solicitud de los camareros de este y otros dos centros de asociarse bajo el paraguas del sindicato SEIU.

Tres cafeterías de Búfalo votaban separadamente hoy y, a falta de conocerse el cómputo de la votación de los otros dos locales, la NLRB certificó que los camareros del local de Starbucks situado en la avenida Elmwood apoyaron mayoritariamente la creación de su sindicato y podrán crearlo tras el resultado de esta votación.

Victory at Elmwood, the first unionized Starbucks store in the United States—history made!!!

