VIDEO: Pareja encuentra a su hijo secuestrado luego de 14 años; él decide no quedarse

Ciudad de México, 9 diciembre (SinEmbargo).- Una pareja china encontró a su hijo que fue secuestrado hace 14 años, pero el joven decidió quedarse con su familia adoptiva “porque a ellos sí los conoce”.

Sun Zhuo fue secuestrado por un hombre de apellido Wu, mientras jugaba en el jardín de su casa cuando tenía cuatro años.

El pasado 6 de diciembre la policía de China dio aviso sobre un joven con “un gran parecido” con el hijo secuestrado.

In 2007, four-year-old #SunZhuo was kidnapped in #Shenzhen. In the 14 years since that fateful day, his parents never gave up hope that they would be reunited with their son. On December 6, the family was finally made whole again after a long search.

Video via 新京报我们视频 pic.twitter.com/Dr5n2ZEs7T

— Michelle Luo Liting (@4B5kQOj1BioZNMa) December 7, 2021