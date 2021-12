Después de perder su registro de partidos, RSP, PES y FxM anuncian que se unirán

Los dirigentes nacionales, recordaron que cuentan con registros como partidos políticos en algunas entidades, en las cuales tienen un Gobernador, así como representantes en congresos locales, presidencias municipales y regidurías.

Por Carlos Álvarez

Tijuana, 9 de diciembre (Zeta).- Tras la confirmación de la pérdida de su registro, por no alcanzar el tres por ciento de la votación en la elección llevada a cabo el pasado 6 de junio, Fuerza por México (FxM), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES), anunciaron este jueves la conformación de un bloque denominado “Fuerza Solidaria Progresista”, que buscaría ser un partido político, ello aunque los nuevos registros se abren cada seis años y no podrían participar en la elección Presidencial del 2024.

Los dirigentes nacionales de cada organización, Ángel Gerardo Islas Maldonado, José Fernando González Sánchez, y Hugo Eric Flores Cervantes, respectivamente, firmaron un manifiesto de seis puntos, con el cual se comprometen como frente político a impulsar una reforma electoral que flexibilice los requisitos para la participación ciudadana y reduzca el financiamiento a los partidos.

“Impulsaremos una reforma electoral de vanguardia que profundice el debate y se adapte a la dinámica de los nuevos tiempos políticos, reclamo justo de una sociedad que busca una equidad en todas sus vertientes […] Estamos convencidos que se necesita más democracia, menos requisitos para la participación ciudadana en la formación de nuevos partidos políticos y menos financiamiento público que a menudo a las y los mexicanos”, señaló el documento.

Durante una conferencia de prensa, los tres dirigentes nacionales de los expartidos políticos, señalaron que sin desconocer sus diferencias, acordaron impulsar sus coincidencias, ya que en conjunto suman cerca del ocho por ciento de la votación en las pasadas elecciones y alrededor de cuatro millones de votos, una fuerza que supera las que tienen la Revolución Democrática (PRD), el Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Presentamos “Fuerza Solidaria Progresista” integrada por los partidos políticos con registros locales @fuerzaxmexico @PESNacionalMX @RSPorgMX participaremos en las elecciones de los 6 estados y abrimos la convocatoria a otras fuerzas políticas pic.twitter.com/GigUkfdmOA — Gerardo Islas (@gerislas) December 9, 2021

Además, indicaron que con dicho respaldo podrían impulsar algunas consultas populares sobre temas importantes de una eventual reforma electoral. También anunciaron que trabajarán en conjunto en las elecciones del próximo año y las siguientes apoyando al partido con registro local o candidatura mejor posicionada, o, incluso, una independiente.

Los dirigentes nacionales, recordaron que cuentan con registros como partidos políticos en algunas entidades, en las cuales tienen un Gobernador, así como representantes en congresos locales, presidencias municipales y regidurías.

Ejemplificaron con que el PES tiene la gubernatura de Morelos y su registro en dicho estado, mientras que RSP está en posibilidad de competir en Durango, además de que FxM lo podría hacer en Quintana Roo, entidades en donde habrá elecciones el próximo año.

Islas Maldonado, dirigente de Fuerza por México, dijo que la idea de unirse surgió tras conocer la decisión de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que refrendó la pérdida de sus registros, a pesar de las impugnaciones.

“Fuerza Solidaria Progresista es una manera de responderle a los cuatro millones de mexicanos que le apostaron a las fuerzas emergentes y que por naturaleza de nuestro régimen no pudimos tener representación en ningún órgano federal. Estamos sumando agendas para ser más fuertes […] Para eso es la política”, expresó, por su parte, González Sánchez, dirigente de RSP.

En su turno, Flores Cervantes, dirigente del PES, insistió en la falta de equidad en las elecciones, en la fuerza de la representación de los tres partidos, además de que criticó lo que llamó “burocracia electoral”. También reclamó al Instituto Nacional Electoral (INE), por supuestamente no haber atendido sus reclamos en diferentes momentos, así como la violencia e injerencia del crimen organizado en las elecciones.

“Este país es plural y se necesita paz y reconciliación. Por eso este primer paso para que nos vean unificados. No es un país de dos grupos, estamos haciendo un frente político y vamos a participar en las elecciones de 2024”, abundó el dirigente nacional del PES.

TEPJF CONFIRMA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE RSP, PES Y FUERZA POR MÉXICO

Ayer miércoles 8 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), de retirar el registro a los partidos Fuerza por México (FxM), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES), los cuales no alcanzaron el 3 por ciento de la votación en la elección llevada a cabo el pasado 6 de junio.

Durante una sesión pública, los siete magistrados negaron que las condiciones provocadas por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la COVID-19), haya afectado el proceso electoral, de tal manera que evitó que estos tres ahora ex partidos alcanzaran el mínimo de votos para mantener su registro.

Al no cumplir con el requerimiento constitucional, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario perdieron todos sus derechos y prerrogativas, aunque deben cumplir, todavía, distintos procesos de fiscalización antes de desaparecer por completo.

Por seis votos a favor y uno en contra, se rechazó el proyecto presentado por el Magistrado Indalfer Infante González, quien planteó que Fuerza por México debía mantener su registro como partido político, toda vez que se vio afectado por la pandemia de la COVID-19 y por ello compitió en inequidad.

El Magistrado Indalfer Infante explicó que el hecho de que Fuerza por México alcanzó 2.5 por ciento de votación, durante el proceso electoral del pasado 6 de junio, es suficiente para considerar que dicho instituto político era competitivo y tenía posibilidad de conservar registro.

Sin embargo, el resto de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF coincidieron en que no existen elementos suficientes que los llevaran a dejar sin validez una norma constitucional y, a su vez, ignorar la voluntad popular que decidió a cuál partido sí y a cuál no, darle su voto en las urnas.

Además, al coincidir en que la ley es exacta, precisa y vigente, por lo que no se pueden aplicar interpretaciones que los lleven a exceder sus facultades, los magistrados concluyeron que buscar otra interpretación “es un falso dilema”, ya que FxM no logró la votación necesaria para permanecer en el sistema de partidos políticos más allá del contexto de pandemia o de violencia.

En el caso del proyecto presentado por la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, en donde expuso que el Partido Encuentro Solidario sí debía perder su registro, el mismo fue aprobado por seis votos a favor y uno en contra. Asimismo, por unanimidad se aprobó que Redes Sociales Progresistas debía perder su registro.

Estos partidos fueron conformados en septiembre del 2020 y por ser de reciente creación compitieron en el proceso electoral del pasado 6 de junio de manera individual, toda vez que la ley señala que los institutos políticos nuevos no pueden hacer coalición en su primera elección.

El pasado 30 de agosto, Patricio Ballados Villagómez, entonces director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE)-, informó que la Junta General Ejecutiva de dicha institución aprobó la declaratoria de pérdida de registro de los partidos RSP, PES y FxM, los cuales no alcanzaron el 3 por ciento de la votación en la elección llevada a cabo el pasado 6 de junio.

Tras la resolución de diversas impugnaciones que presentaron los partidos ante el TEPJF, se confirma que no cumplieron con el requisito constitucional para mantener el registro. Una vez que sean notificados, tendrán 72 horas para pedir una audiencia o informar que aceptan el resultado, y se prevé que a finales de septiembre el Consejo General del INE avale dicha declaratoria.

La votación de Encuentro Social por México -que en la elección federal del 2018 se alió con Morena- fue de 2.85 por ciento; mientras que la de Fuerza por México -cuyo líder es Pedro Miguel Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), sólo de 2.56 por ciento; y la de Redes Sociales Progresistas -presidido por José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo Morales, ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-, del 1.83 por ciento.

Los representantes de dichos partidos continuaron asistiendo a las sesiones del Consejo General del INE y a las comisiones internas, además de que seguirían ocupando oficinas en el edificio central del INE durante el mes de septiembre. Mientras que mensualmente, hasta diciembre de este año, recibirán más de 8 millones de pesos en prerrogativas.

“En México, la creación de los partidos, el otorgamiento o su eventual cancelación, no son herramientas que están en manos de la autoridad electoral, sino en manos de los ciudadanos, quienes con su respaldo pueden permitir el ingreso de nuevas opciones de partidos o con su voto la definición de quiénes deben abandonar el mismo”, indicó Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, durante la sesión de la Junta General Ejecutiva.

“Esto habla de un sistema acorde a la realidad del país, una sociedad que no cabe bajo una sola voz, una sociedad que no cabe bajo un solo membrete político o una sola posición ideológica. Un país rico, diverso, plural, que se renueva periódicamente, permitiendo que nuevas opciones lleguen y compitan y que las que no tienen un mínimo de respaldo puedan salir de un sistema de partidos vital, abierto y dinámico”, añadió el Consejero Presidente del INE.

