La Premier League pospone el duele entre el Tottenham y el Brighton por brote COVID

LONDRES 8 de diciembre (AP).— El choque del fin de semana entre Brighton y Tottenham en la Liga Premier fue pospuesto por un brote de COVID que ha afectado a la plantilla del club de Londres.

Luego que el partido de Tottenham en la Europa Conference League fue diferido esta semana, la liga inglesa anunció el jueves que aprobó la solicitud de los Spurs para posponer el duelo contra Brighton.

Las instalaciones deportivas de Tottenham fueron cerradas luego que el técnico Antonio Conte informó que ocho jugadores y cinco integrantes del personal dieron positivo por el coronavirus.

We can confirm that our Premier League fixture at Brighton & Hove Albion, on Sunday 12 December at 14:00, has been postponed following a Premier League Board meeting this afternoon.

Full statement ⤵️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 9, 2021