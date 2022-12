Bad Bunny anuncia retiro temporal de los escenarios para priorizar su salud mental

“El 2023 es para mí: para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros”, respondió el cantante puertorriqueño en una entrevista para la revista Billboard.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 9 de diciembre (LaOpinión).- Bad Bunny se ha convertido en un referente del género urbano, sin embargo, en medio de su creciente popularidad y éxito ha decidido retirarse de la música para disfrutar de sus logros.

El cantante puertorriqueño cerrará su gira “World’s Hottest Tour” con una serie de conciertos en México, lo que significa que será el de este fin de semana con el que se despida y los fans esperan grandes sorpresas.

“Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”.

Dijo en entrevista para la revista Billboard. Detalló que aún tiene algunos compromisos de trabajo, por lo que volverá a componer, aunque no con la presión que los grandes conciertos implican.

“Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto todo”, dijo el cantante y añadió que se encuentra en “un punto en el que, pase lo que pase no espero que pase nada. Por ejemplo, no estaba buscando una colaboración con Drake. Fue muy espontáneo. Ahora es diferente. Ahora todos, el artista más grande que puedas imaginar, quiere colaborar conmigo”.

Recientemente Benito Antonio Martínez, como es el nombre de pila del artista, fue reconocido por Apple Music como el Artista del año y la revista Time eligió como Álbum del año a “Un verano sin tin” que el también actor, de 28 años, lanzó este 2022.

Aunque el éxito de Bad Bunny no llegó de la noche a la mañana y todo comenzó cuando estudiaba Comunicación audiovisual en una Universidad de Puerto Rico.

Y mientras trabajaba como empacador en un supermercado, pues lanzaba música en plataformas como SoundCloud hasta que llamó la atención del productor DJ Luian.

Entre sus primeros éxitos destaca “Soy peor” de 2016, ésta lo colocó en la mira del público y el año siguiente lanzó “Krippy Kush” con Farruko.

Las colaboraciones con artistas como Karol G impulsaron su popularidad y “Ahora me llama” significó un rotundo éxito para su carrera.

