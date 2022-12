¿Qué tan oscuro es el espacio? Revelan “brillo fantasmal” que rodea al sistema solar

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) – Decenas de miles de mediciones en 200 mil imágenes de archivo del telescopio Hubble han revelado un débil brillo fantasmal que rodea nuestro sistema solar.

Para averiguarlo, los astrónomos buscaron cualquier resplandor de fondo residual en el cielo, en un ambicioso proyecto llamado SKYSURF. Esta sería cualquier luz sobrante después de restar el brillo de los planetas, las estrellas, las galaxias y el polvo en el plano de nuestro sistema solar (llamada luz zodiacal).

Cuando los investigadores completaron este inventario, encontraron un exceso de luz extremadamente pequeño, equivalente al brillo constante de 10 luciérnagas repartidas por todo el cielo. Eso es como apagar todas las luces en una habitación cerrada y aún así encontrar un brillo fantasmal proveniente de las paredes, el techo y el piso.

Esta idea se ve reforzada por el hecho de que en 2021 otro equipo de astrónomos utilizó datos de la nave espacial New Horizons de la NASA para medir también el fondo del cielo. New Horizons sobrevoló Plutón en 2015 y un pequeño objeto del cinturón de Kuiper en 2018, y ahora se dirige al espacio interestelar. Las mediciones de New Horizons se realizaron a una distancia de seis mil a siete mil 500 millones de kilómetros del sol. Esto está fuera del ámbito de los planetas y asteroides donde no hay contaminación por polvo interplanetario.

New Horizons detectó algo un poco más débil que aparentemente proviene de una fuente más distante que la que detectó el Hubble. La fuente de la luz de fondo vista por New Horizons también permanece sin explicación. Existen numerosas teorías que van desde la descomposición de la materia oscura hasta una enorme población invisible de galaxias remotas.

Just how dark is dark?

Astronomers studied 200,000 Hubble images and made thousands of measurements to look for any residual background glow in the sky.

The "leftover" light they found was likely caused by sunlight reflecting off of dust from comets: https://t.co/kidaconymn pic.twitter.com/TUD8JSbyPB

— Hubble (@NASAHubble) December 8, 2022