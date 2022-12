No puede quedar impune que el Estado actúe así, dice abogado del caso Duda razonable

“Hay varios delitos que se cometieron en contra de estos muchachos y hay gente que tendría que responder”, así lo consideró Iker Ibarreche, abogado de Héctor, Gonzalo y Juan Luis, tres hombres que fueron detenidos en junio de 2015 luego de un incidente vial en Tabasco, pero que por irregularidades en el proceso fueron acusados de secuestro y sentenciados a 50 años de prisión, un caso que fue exhibido en el documental Duda razonable de Netlfix.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Tras la liberación de Héctor, Gonzalo y Juan Luis, tres hombres que permanecieron casi ocho años en prisión acusados de un secuestro que no cometieron luego de que se violentó su derecho a un debido proceso, su abogado Iker Ibarreche consideró que, ante las irregularidades que diversas autoridades cometieron, se debe fincar responsabilidades, además de la respectiva indemnización.

“Hay varios delitos que se cometieron en contra de estos muchachos y hay gente que tendría que responder, no sólo en la vía administrativa sino también en la vía penal por esas cuestiones”, consideró Ibarreche, en entrevista con Alváro Delgado y Alejandro Páez Varela durante el programa Los Periodista que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

“Existen las acciones o existen las posibilidades de llevarlo a cabo [fincar responsabilidades penales en contra de las autoridades], y creo que se tiene que hacer (…) porque creo que las autoridades no pueden hacer esto y que quede impune el haber actuado así”, agregó el defensor de Héctor, Gonzálo y Juan Luis, protagonistas del documental Duda Razonable y quienes estaban presos desde 2015 por el delito de secuestro, pero que finalmente este jueves 8 de diciembre abandonaron el penal de Macuspana, Tabasco, entre aplausos y lágrimas de sus familiares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgó un amparo por unanimidad a los quejosos, quienes pasaron siete años presos tras haber sido imputados por el secuestro de una mujer, debido a la falta de pruebas y violaciones al debido proceso. Los tres ciudadanos salieron una hora después de esta resolución, a las 15:08 horas, cuando se ordenó su inmediata libertad al quedar sin efectos las sentencias de la primera y segunda instancia, por lo que fueron recibidos por sus abogados y familiares que los esperaban al exterior del penal.

Ibarreche detalló que incluso “en la sesión del día martes, la Ministra Loreta Ortiz habló expresamente de que aquí había un problema de error judicial y que era un caso, digámoslo, muy claro para el tema de la indemnización por parte Estado en atención precisamente a esto”, y agregó que, por su parte, la Ministra Jazmín Esquivel propuso que se investiguen a las “autoridades que de forma arbitraría participaron en este caso”.

“De una forma muy contundente propone, no sólo que se les conceda el amparo liso y llano, y absoluta libertad y todas esas cosas, sino propone girar los oficios correspondientes para que se inicien las investigaciones que tengan que ver con las autoridades que de forma arbitraría participaron en este caso”, explicó.

“Es decir una cosa es, en una resolución judicial estar o no estar de acuerdo con ciertos criterios jurídicos, el Derecho no es una ciencia exacta, no son dos más dos son cuatro, puede haber diversas formas de operar o de opinar sobre una cuestión técnica desde el punto de vista jurídico, pero hay otras cosas que son arbitrariedades, y hay otras cosas que rayan o que salen absolutamente de esta cuestión y esas cuestiones se tendrán que investigar como lo propuso la Ministra Esquivel”, ahondó el litigante.

Sin embargo, enfatizó que la decisión para que se inicie un proceso contra las autoridades responsables “se tendrá que evaluar por los muchachos, por sus familias, el tema de apelar o de demandar el tema de las indemnizaciones que corresponden”, ya que por el momento los tres quieren pasar un tiempo con su familia.

Desde el pasado 6 de diciembre, el pleno de la Suprema Corte aprobó por unanimidad la procedencia del juicio de amparo directo promovido a raíz de los casos expuestos en el documental de Netflix Duda Razonable: Historia de dos secuestros, en el que aparecen tres hombres sentenciados a 50 años de prisión por una serie de fallas en el proceso penal del sistema de justicia mexicano.

El caso fue discutido a lo largo de las últimas sesiones con la intención de resolver un amparo directo promovido por la sentencia condenatoria contra Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, cuya historia fue retratada por el documentalista Roberto Hernández en la miniserie de la plataforma de streaming y luego de que el caso fue atraído por el pleno a solicitud del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, quien señaló que este caso es de “gran interés nacional e internacional” y ha planteado una “seria preocupación social” acerca del funcionamiento de las instituciones detrás de la impartición de justicia en el país.

Las familias de Héctor, Gonzalo y Juan Luis acudieron este jueves a las instalaciones del reclusorio municipal para ver juntos la sesión de pleno de la SCJN donde se determinaría su situación legal y una vez que finalizó la votación de los ministros, los hombres que habían sido inculpados por la Fiscalía General del estado (FGE) y condenados a 50 años de prisión por un Juez del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, estaría pronto en libertad ante la falta de pruebas y violaciones al debido proceso.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN otorgó el amparo liso y llano a Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, que fueron sentenciados a 50 años de cárcel por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa.

El documental que evidenció el caso de los tres acusados se estrenó el pasado 23 de noviembre de 2021 en Netflix. De acuerdo con la sinopsis de la plataforma “un choque que se convirtió en un caso de secuestro lleva al documentalista Roberto Hernández a destapar la verdad detrás del deficiente sistema de justicia mexicano”.