El PRI cobija a Alcalde de Villagrán, GTO, quien tiene familiares vinculados al CSRL

Guanajuato, 9 de diciembre (PopLab).- En un inmueble propiedad del municipio, en el centro de Villagrán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encontró un depósito de hidrocarburo robado. El hallazgo que se hizo público hace unos días se suma a una larga serie de evidencias que involucran al Gobierno de Juan Lara Mendoza con el crimen organizado.

El Alcalde Juan Lara, ahora de regreso a las filas del PRI, tiene familiares directos señalados por autoridades como fundadores y operadores del Cártel Santa Rosa de Lima, algunos de sus policías han sido procesados por robo de vehículos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del municipio y personales del presidente municipal.

La familia y colaboradores de Lara Mendoza, que cumplió cuatro años al ser reelecto en el proceso de 2021, también han sido víctimas de la violencia, como ocurrió con el asesinato de su hijo y de 11 servidores públicos; además de acontecimientos de alto impacto como el robo de dos cajeros automáticos que se encontraban al interior de la presidencia municipal.

Electo como Alcalde en dos ocasiones consecutivas por el desaparecido Partido Nueva Alianza, en enero de 2022 el Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato anunció con bombo y platillo el regreso de Juan Lara a las filas del partido político, en el que militó hasta 2012. Diez años después cobijado por la Presidenta Ruth Tiscareño Agoitia, el coordinador de diputados locales Alejandro Arias y el delegado del CEN Mauricio Ortiz Proal, Lara se presentó como Alcalde priista.

Ahora, luego de que se dio a conocer que el inmueble que fue el rastro de Villagrán hasta 2016 era utilizado como un depósito de hidrocarburos robados, dirigentes priistas asumieron la defensa del Alcalde. Tanto Ruth Tiscareño como Alejandro Arias aseguraron que desde hace seis años que el rastro fue clausurado por la Secretaría de Salud del Estado, el inmueble está bajo resguardo de la dependencia del Gobierno del Estado.

“En estricto sentido ese predio no estaba bajo resguardo del municipio, que se deslinden las responsabilidades”, afirmó Alejandro Arias en entrevista.

Según Alejandro Arias Ávila, coordinador de la bancada priista en el Congreso local, existe “el estigma político sobre el municipio, lo cual no debe ser muy agradable para los habitantes de Villagrán” y consideró al alcalde Juan Lara “la parte más débil” para responsabilizarlo por el uso que hacía el crimen organizado de un inmueble municipal.

Agregó que mientras no haya personas detenidas las autoridades estatales y federales seguirán “tratando de acusar a la parte más débil, sin que eso resuelva absolutamente nada, pero además, sin pruebas para acusar a la parte más débil porque tampoco veo yo alguna acción legal concreta que le dé eco a la narrativa que luego se tiene a nivel estatal y federal”, dijo en entrevista.

De acuerdo con Ruth Tiscareño y con Alejandro Arias, la Secretaría de Salud del Estado tiene entre sus responsabilidades cuidar un inmueble que fue clausurado por la dirección de Riesgos Sanitarios. Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, la dependencia a cargo de Daniel Díaz Martínez se deslindó.

“Cabe señalar que el recinto es responsabilidad total del Municipio. […] La Secretaría de Salud de Guanajuato no tiene competencia ni atribuciones para resguardar bienes inmuebles”.

La dependencia señaló que durante estos años las acciones a cargo de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios obedecen a la verificación periódica de la suspensión del proceso de sacrificio y buenas prácticas sanitarias, mismas que a la fecha no se han solventado ni se han implementado las acciones para su corrección.

La Sedena dio a conocer que con una orden judicial y como parte del plan de protección a la red de ductos estratégicos de Pemex entraron al que fue el rastro de Villagrán, donde encontraron hidrocarburos extraídos ilegalmente.

Dentro del inmueble se decomisaron un tracto camión tipo torton con un contenedor de acero con hidrocarburo robado al 90 por ciento de su capacidad, es decir, con alrededor de 40 mil litros y un tracto camión tipo torton con un contenedor de acero vacío.

“De igual forma, al ampliar reconocimientos a inmediaciones de dicho predio, se localizó y aseguró una cisterna artesanal de concreto a nivel del suelo, con capacidad para al menos 50 mil litros, conteniendo aproximadamente un 30 por ciento en hidrocarburos”, agrega el comunicado de la Sedena.

FAMILIA LIGADA AL CRIMEN ORGANIZADO

Al menos cuatro familiares directos de Juan Lara Mendoza han sido señalados por las autoridades estatales y federales como integrantes y hasta cofundadores del Cártel Santa Rosa de Lima que tomó su nombre de una comunidad de Villagrán.

Autoridades federales identifican a José Mario Lara Mendoza alias “La Magia”, hermano del Alcalde de Villagrán, como uno de los iniciadores del Cártel Santa Rosa de Lima, incluso tras la detención de José Antonio Yépez, “El Marro”, en agosto de 2020, medios de comunicación que citaron como fuente reportes de inteligencia lo contemplaron como un posible sucesor.

Igual que a José Mario, también se presumió que podrían asumir el liderazgo al padre y hermano de José Antonio Yépez: Juan Rodolfo Yépez Godoy y Rodolfo Yépez Ortiz “El Rudy”, éste último detenido a principios de noviembre de este año en Tecate, Baja California, lo que detonó que se recrudeciera la violencia en la zona Laja-Bajío.

Sobre José Mario Lara Mendoza no existen reportes recientes.

Los hermanos Lara Belman son tres sobrinos de Juan Lara a los que también se ha señalado como lugartenientes del Cártel Santa Rosa de Lima: Fabián alias “La Vieja”, Luis Ángel alias “El Tortugo” y Noé alias “El Puma” fueron detenidos en el año 2020 por autoridades federales.

El primero en ser aprehendido fue Luis Ángel, en febrero de 2020 mientras desayunaba en la Plaza Parque de Celaya. Con él estaban seis personas más, incluidos tres elementos de la Marina que también quedaron detenidos. Sobre el proceso que se siguió en contra del hermano Lara Belman no se tienen más registros.

Apenas una semana después de la detención de Luis Ángel, en Baja California fue aprehendido otro hermano: Fabián “La Vieja” dentro de un condominio ubicado en la carretera libre Rosarito-Ensenada, donde las autoridades federales y estatales que participaron en el operativo también decomisaron metanfetamina.

El tercer hermano Lara Belman: Noé, apodado “El Puma”, fue detenido el mismo año 2020 en junio, dos meses antes de la aprehensión de José Antonio Yépez.

A Noé lo detuvieron en San Luis Potosí acusado de delincuencia organizada y robo de combustible.

LLAMADA QUE PROPICIA INVESTIGACIÓN

Noé Lara Belman “El Puma” protagonizó una llamada telefónica con Hugo Estefanía Monroy, exalcalde perredista de Cortazar. La comunicación que fue grabada y filtrada en marzo de 2019 se menciona al Alcalde Juan Lara, cuando Estefanía le dice al sobrino de éste que ha intentado comunicarse con el Presidente municipal para explicarle cómo malversar presupuesto federal y que aplique el cobro a los Oxxos que hay en el municipio.

En el audio que circuló, Hugo Estefanía le dice al “Puma” que habló con Juan Lara una semana antes de que rindiera protesta como Alcalde en 2018 para “asesorarlo y decirle cómo estaban las cosas”.

“Hay un chingo de business que se puede hacer para que tú lo manejes, wey”, le comenta en la conversación Hugo Estefanía al sobrino del Alcalde que minutos más tarde le responde que “la política es el dinero más seguro que puede haber”.

Durante la conversación el sobrino de Juan Lara le asegura que puede conseguir también hacer negocios en San José Iturbide con el entonces Alcalde Genaro Zúñiga Soto, postulado por Morena. “Es mi amigo, yo lo traía hasta moviendo garrafas”, dijo Noé a Hugo Estefanía que en esa conversación le aseguró que estaba recorriendo el estado para postularse como candidato a la gubernatura en 2024.

Sin embargo, ocho meses después de que salió a la luz la llamada telefónica el exdirigente estatal del PRD fue asesinado al interior de su negocio en Cortazar.

La conversación llevó a que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anunciara que se iniciaba una investigación al exalcalde de Cortazar, misma que no prosperó porque Estefanía fue asesinado.

Otra de las consecuencias de la llamada vino de la UIF con Santiago Nieto al frente, al congelar en mayo de 2019 un total de 64 cuentas del municipio de Villagrán y del propio Juan Lara por un monto estimado en 14 millones de pesos. Entre los recursos de los que no podía hacer uso el Presidente municipal estaba el dinero para pagar la nómina.

Fue hasta diciembre de ese año que el dinero del municipio fue liberado, pero no las del propio Juan Lara, quien en marzo de 2020 declaró que dos cuentas personales que tenía en una caja popular por 700 mil pesos seguían congeladas.

ASESINATOS Y ATAQUES DE ALTO IMPACTO

Los cuatro años del Gobierno de Juan Lara Mendoza han estado marcados por ataques de alto impacto en el municipio y el asesinato de al menos 11 servidores públicos y de su propio hijo, Florencio Lara.

En el mes de diciembre de 2019 las instalaciones de la policía municipal fueron blanco de un ataque en el que murieron tres policías, pero el grupo armado también secuestró a cinco personas más, cuatro elementos y el Juez calificador que estaba en turno. Un par de días después los cuerpos sin vida de los cuatro policías se encontraron con huellas de violencia, mientras el Juez calificador sobrevivió.

Apenas un mes después de ese ataque que dejó como saldo siete policías municipales asesinados, el entonces director de Desarrollo Rural, Rubén Rodríguez Flores, fue acribillado cuando viajaba en su camioneta, lo encontraron aún con vida pero murió en el hospital.

En su lugar, el Alcalde Juan Lara nombró a Luis Enrique Linares Muñiz, quien también fue asesinado a cuatro meses de asumir el cargo como director de Desarrollo Rural. Su cuerpo lo encontraron en la comunidad de Torrecillas con signos de violencia.

Resultado del proceso electoral de 2021, una vez más postulado por el desaparecido Partido Nueva Alianza, Lara Mendoza es reelecto como Alcalde de Villagrán y rinde protesta el 10 de octubre, pero sólo unas semanas después se concretó un nuevo ataque de alto impacto: el robo de dos cajeros automáticos instalados dentro de la Presidencia municipal.

De acuerdo con la versión oficial, hombres armados ingresaron durante la madrugada del 25 de noviembre al edificio público, amagaron a los policías que estaban en turno y con unas cuerdas que amarraron a una camioneta lograron arrancar el cajero de Banbajio, y aunque no lograron hacer lo mismo con el cajero de Santander, este presentó severos daños.

Aunque la comandancia de la policía se encuentra a unos metros de la presidencia municipal, los elementos que estaban en turno dijeron no haberse dado cuenta de lo que sucedía. Más tarde el Gobierno municipal, a través de un comunicado de prensa, justificó la inacción de la autoridad con el argumento de que momentos antes habían recibido un reporte que resultó falso sobre hombres armados en un camino conocido como Tierras Negras y se trasladaron para detener a los presuntos delincuentes.

“[…] Pudo ser utilizado [el reporte] como distractor para generar un desplazamiento de los elementos de Seguridad Pública, lo que fue aprovechado por un grupo delincuencial para irrumpir de manera sorpresiva en Palacio Municipal, sometiendo a los elementos de Seguridad Pública que se encontraba de guardia en el pórtico del edificio, quiénes afortunadamente se encuentran bien en este momento”, señaló el Gobierno municipal en el comunicado.

El Gobierno municipal no presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), porque, de acuerdo con el tesorero Eduardo Alanís, el inmueble sufrió “daños mínimos, sencillos, no generó un daño a la administración municipal respecto al patrimonio que guarda el daño”.

Ante medios de comunicación aseguró que los daños en la presidencia municipal fueron a macetas, una barda raspada y algunos vidrios rotos en el acceso.

En marzo de 2022 se registró el homicidio del exalcalde de Villagrán, Salvador Acosta Guerrero, cuando se encontraba en un lote de su propiedad donde resguardaba unidades de transporte público.

Dos meses después, en mayo, otro funcionario de la administración de Juan Lara fue asesinado: se trata del entonces director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Ángel Noria, cuando salía de su domicilio para dirigirse a la Presidencia municipal.

En junio de este año, la ola de homicidios alcanzó a Florencio Lara, hijo del Alcalde, que fue abatido a balazos por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta y le dieron alcance en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la salida al municipio de Juventino Rosas.

El cuerpo del hijo del alcalde quedó al interior del vehículo en el que viajaba con su esposa, quien recibió también impactos de bala y aunque fue trasladada para recibir atención médica murió en el hospital. La esposa de Florencio Lara portaba una camisa con el logotipo de la administración municipal.

GOBIERNO DE GUANAJUATO QUIERE MANDO ÚNICO

Luego del atentado contra el hijo y la nuera del Alcalde Juan Lara Mendoza, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lanzó el primer llamado para que el Ayuntamiento de Villagrán autorizara la entrada del mando único, es decir, que la seguridad del municipio quedara a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El pasado mes de septiembre, el Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, declaró primero al diario nacional La Jornada que la policía de Villagrán tenía nexos con grupos criminales, y luego lo sostuvo ante medios de comunicación locales.

De acuerdo con Zamarripa Aguirre, hay policías de Villagrán que están detenidos por el delito de robo de vehículos, después de que se localizó en un predio municipal autos que habían sido robados.

“Por ejemplo en una pensión a cargo de ellos -de la corporación de seguridad- estaban una serie de vehículos robados, acababan de ser unos momentos antes robados y ahí los estaban resguardando”.

El mismo 28 de septiembre, el día que Carlos Zamarripa declaró sobre los presuntos nexos de policías con el crimen organizado se registraron dos ataques simultáneos en el municipio. A las 20:00 horas fue el ataque a la comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, solo daños materiales a la fachada y los cristales. El segundo fue en la colonia El Rehilete, dispararon contra tres personas que iban caminando, dos asesinadas y una quedó herida.

Ante este escenario, en octubre pasado la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophia Huett López, lanzó nuevamente un llamado al Cabildo de Villagrán para que permita que la Secretaría de Seguridad Pública se haga cargo de la operatividad y vigilancia en el municipio.

Huett dijo que mientras en la entidad delitos como el robo de vehículos va a la baja, en Villagrán crece y se encuentra en los cinco primeros lugares a nivel estatal.

“Creo que valdría la pena, incluso sería un descanso para su propio Alcalde, el que el Gobierno del estado le ayudara con esta responsabilidad de encabezar las tareas de seguridad. Creo que le daría más tranquilidad y nos dejaría a todos con las cartas en la mesa abiertas de que vamos por el bien común de Guanajuato”, declaró públicamente Sophia Huett.

ASUME PRI DEFENSA POLÍTICA: JUAN LARA ES INOCENTE

Juan Lara Mendoza encontró en la dirigencia del PRI en el estado la principal defensa, después de regresar al partido político al que había renunciado hace 10 años.

Además de Alejandro Arias, quien insiste en que es la Secretaría de Salud la autoridad responsable de resguardar el rastro donde se encontraron los hidrocarburos robados, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI y también diputada, Ruth Tiscareño Agoitia, defendió al Alcalde ahora incorporado a las filas priistas.

A la dirigente del partido en Guanajuato, POPLab cuestionó sobre el parentesco que tiene Juan Lara con integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, pero dijo que él no puede ser responsable de los actos de otros integrantes de la familia.

“Si un sobrino o alguien de tu familia está haciendo algo, tú no lo puedes controlar. Yo creo que tú no te atreverías a hablar por alguno de tus sobrinos o pagar culpas de alguno de tus sobrinos. Son individuos, en este sentido, te quiero decir que la presunción de inocencia tiene que ir ante todo, no se le ha demostrado nada si no hay una denuncia o algo que esté vigente en este momento, el Presidente [municipal] es inocente”.

Recordó que las cuentas que habían sido congeladas por la UIF quedaron liberadas porque las autoridades no pudieron comprobar un vínculo directo del Alcalde con organizaciones criminales. “Eso lo hace ser inocente”, sostuvo.

Tiscareño argumentó que dieron la bienvenida al Alcalde de Villagrán al partido porque es un hombre que ha sido toda su vida cenecista que es querido por la población del municipio y por el priismo.

“Él ha sido priista muchos años. Conoce al partido de todo, es cenecista. Siempre había estado cerca del partido, por circunstancias políticas contendió por otro partido y ganó, pero siempre, siempre tuvo su corazón priista. Sus amigos, su carrera dentro del PRI, es más, yo creo que es uno de los presidentes que más conoce al partido”.

En entrevista, Ruth Tiscareño cuestionó la efectividad del mando único que promueve el Gobierno del estado para Villagrán, además de asegurar que, contrario a las declaraciones de Carlos Zamarripa, actualmente no hay policías procesados por estar infiltrados en grupos delictivos.

“Si esa fuera la solución [el mando único] en muchos municipios que están pasando por lo mismo, Juventino Rosas, por ejemplo, todo sigue igual, la situación no ha mejorado, tendría que haber una mejoría radical”.

