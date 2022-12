Guillermo del Toro recibe homenaje en el MoMA de NY; presenta exposición de Pinocho

Nueva York, 9 de diciembre (AP) — Guillermo del Toro fue homenajeado en la Gala Benéfica Cinematográfica 2022 del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

Oscar Isaac, Jessica Chastain, Ariana DeBose, Richard Jenkins, Finn Wolfhard, Gregory Mann y el principal curador de cine del MoMA, Rajendra Roy, se dieron cita el jueves por la noche para rendir homenaje al cineasta mexicano. La 15ª gala cinematográfica, organizada por el MoMA y Chanel, contó igualmente con mensajes por video de Cate Blanchett, Alejandro G. Iñárritu, Ewan McGregor y Tilda Swinton.

“Creo que la única manera en la que puedes ser amado, es si eres amado por ser quien eres”, dijo conmovido Del Toro al recibir su reconocimiento. “Cuando no simulas y no tienes miedo de lucir tus imperfecciones como una insignia de honor. Por eso amo a los monstruos y por eso el cine ha salvado mi vida tantas veces, porque estas convenciones y estas imágenes existen en un terreno más allá de las palabras”.

