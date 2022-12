Sheinbaum NO fue a urgencias; México NO fue el que más creció; “El Tata” NO celebró

Por Marcos Martínez Chacón y León Ramírez

Ciudad de México, 9 de diciembre (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO FUE HOSPITALIZADA DE EMERGENCIA

LA AFIRMACIÓN: El 4 de diciembre la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue internada de emergencia en el Hospital de Nutrición de la capital mexicana.

LOS HECHOS: Sheinbaum no ha sido hospitalizada, dijo a AP una vocera del Gobierno de la Ciudad de México.

Una publicación que circula en Twitter dice erróneamente que Sheinbaum, del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue internada de emergencia en el Hospital de Nutrición el 4 de diciembre.

Sheinbaum recientemente declaró que buscará contender por la Presidencia en 2024. La mandataria capitalina es considerada una de las principales aliadas del Presidente López Obrador, quien la ha mencionado como una de sus posibles sucesoras.

La publicación con la versión falsa fue difundida por un usuario crítico de López Obrador y de su Gobierno. Usuarios respondieron al tuit con críticas hacia Sheinbaum y el mandatario mexicano.

Pero no es verdad que Sheinbaum haya sido internada de emergencia el 4 de diciembre, dijo a AP en un mensaje de WhatsApp Paulina Silva, de Comunicación Social del Gobierno capitalino. Silva reiteró que no es posible que Sheinbaum haya sido internada ya que la mandataria capitalina rindió un informe de las acciones de su Gobierno este lunes y apareció frente a medios de comunicación y funcionarios sin ningún problema.

Sheinbaum rindió el informe a cuatro años de haber asumido la administración de la Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris ante funcionarios de su Gobierno, del Gobierno federal y simpatizantes.

Durante su informe Sheinbaum habló sobre programas sociales y los índices de criminalidad en la ciudad.

El Hospital de Nutrición no respondió a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.

LA ECONOMÍA DE MÉXICO NO FUE LA QUE MÁS CRECIÓ EN 2022

LA AFIRMACIÓN: La economía de México fue la que más creció a nivel mundial en 2022.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook dice erróneamente que la economía de México fue la de mayor crecimiento en 2022 a nivel mundial.

Ésta ha sido compartida por usuarios de Facebook dedicados a difundir contenidos a favor del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero no es verdad que México haya sido el país de mayor crecimiento en 2022.

De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país de mayor crecimiento este año será Arabia Saudita, con un 7.6 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las proyecciones del FMI indican que después de Arabia Saudita las naciones con mayor crecimiento del PIB serán India con 6.8 por ciento y Reino Unido con 3.6 por ciento.

En América Latina, por ejemplo, el FMI estima que Brasil crecerá 2.8 por ciento en 2022. México crecerá un 2.1 por ciento al cierre de 2022, de acuerdo con datos del FMI.

Además, el reporte que aparece en la captura de pantalla no se refiere al crecimiento del PIB de México en el 2022 sino a un reporte emitido por la Secretaría de Economía mexicana el 21 de noviembre sobre el incremento en la Inversión Extranjera Directa (IED), no sobre el crecimiento del PIB.

El reporte de la agencia federal indicó que durante los primeros nueve meses del año la inversión extranjera que llegó al país creció un 29.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero no hablaba del crecimiento acumulado del PIB durante 2022.

De acuerdo con estimaciones difundidas por la Secretaría de Hacienda mexicana en septiembre, el PIB anual de México crecerá entre el 1.9 por ciento y 2.9 por ciento, por debajo del crecimiento proyectado por organismos internacionales para países como Arabia Saudita y Reino Unido.

EXDIRECTOR TÉCNICO DE EQUIPO MEXICANO NO CELEBRÓ GOL DE ARGENTINA

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al entonces director técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, alias “El Tata“, celebrando que anotó Argentina durante un partido en noviembre entre ambos equipos en la Copa del Mundo en Qatar.

LOS HECHOS: La grabación data de 2018 y muestra al entonces director técnico del equipo de fútbol inglés Southampton, Ralph Hasenhüttl, no a Martino.

México fue posteriormente eliminado de la Copa Mundial el 30 de noviembre tras haber acumulado un puntaje insuficiente para avanzar a la siguiente fase de octavos de final.

Tras la eliminación de México, el entonces director técnico de la selección mexicana, Martino, de origen argentino, fue duramente criticado en las redes sociales.

Poco después de la eliminación de México, Martino renunció a su puesto.

Durante el Mundial de Qatar en redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas que AP ha verificado.

Una publicación que circula en Facebook dice erróneamente que el video de Hasenhüttl, de origen austriaco, en 2018 muestra a Martino celebrando el gol que anotó Messi en contra de México en Qatar.

Usuarios escribieron críticas en contra de Martino en la publicación como si en realidad se tratara del exdirector técnico.Pero al hacer reversiones de fotogramas del video en Google, AP corroboró que la grabación en realidad muestra a Hasenhüttl celebrando un gol de Southampton durante un partido el 18 de diciembre de 2018. Ese día el equipo del austriaco jugó contra el equipo inglés Arsenal, en el estadio Saint Mary’s en Southampton, Inglaterra.

Además, en el video aparece Hasenhüttl portando una chamarra negra con los logos de Southampton, vestimenta distinta a la que utilizó Martino en el partido contra Argentina en Qatar.

FOTO NO MUESTRA DETENCIÓN DEL PRESIDENTE DE PERÚ, SE TOMÓ EN MARZO

LA AFIRMACIÓN: Fotografía muestra el momento en el que las autoridades detuvieron a Pedro Castillo, Presidente de Perú desde julio de 2021, a quien el Congreso destituyó el 7 de diciembre de 2022.

LOS HECHOS: La fotografía de una persona con cubrebocas al lado de dos policías no es reciente ni muestra a Castillo; la imagen circula en internet desde el 29 de marzo de 2022 y se atribuyó al empresario Zamir Villaverde.

El Congreso de Perú destituyó el 7 diciembre al Presidente Castillo por “incapacidad moral” luego de que el mandatario intentara disolver el Legislativo e instalar un Gobierno de emergencia, reportó The Associated Press.

Después de su anuncio, informó AP, Castillo salió del Palacio Presidencial en un automóvil que lo llevó por el centro histórico de Lima y luego ingresó a una comisaría. En una fotografía difundida por la Policía Nacional en Twitter, que luego fue borrada, se ve a Castillo rodeado de agentes.

La Fiscalía de Perú confirmó posteriormente su detención “por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional”.

En este contexto, usuarios de Facebook han afirmado que Castillo fue detenido, pero utilizaron una fotografía distinta a la que difundió la Policía Nacional en la que se observa a un hombre con cubrebocas al lado de dos policías.

Pero esta foto no muestra una detención del político peruano. AP realizó una búsqueda inversa de la imagen y encontró que circula en internet desde marzo de 2022.

Una entrada del medio local El Comercio, que incluye la imagen, dice que fue tomada por el fotoperiodista Julio Reaño y que quien aparece en la fotografía es Zamir Villaverde, un empresario peruano.

La abogada Dina Boluarte, quien se desempeñaba como Vicepresidenta, juró el 7 de diciembre como Presidente de Perú e hizo un llamado al diálogo para instalar un Gobierno de unidad nacional y un pedido a la Fiscalía para que investigue los hechos de corrupción de los últimos años en Perú, informó AP.

ROBAR NO ES LEGAL EN CALIFORNIA, LEY CONTEMPLA MULTA Y CÁRCEL

LA AFIRMACIÓN: Robar es legal en California. La gente tiene el derecho de robar hasta 950 dólares en productos diariamente y está permitido que los venda.

LOS HECHOS: Un video que se difundió ampliamente en las redes sociales muestra cómo dos personas robaron varios productos de una tienda de Apple en Palo Alto, California, el 25 de noviembre de 2022, sin que intervinieran autoridades o empleados.

Usuarios de Instagram, Facebook, Twitter y TikTok utilizaron esta grabación como un supuesto ejemplo de que en California es legal el robo cuando el valor de los bienes es menor a los 950 dólares.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. El Código Penal de California considera ilegal el robo a tiendas y a personas, a pesar de que el valor de los productos hurtados sea menor a los 950 dólares.

