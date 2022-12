La Fiscalía de la CdMx pide la ficha roja de Interpol contra Christian Von Roehrich

Además de la ficha, la Fiscalía capitalina solicitó una alerta migratoria contra el legislador panista, acusado de presunta asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol) en México una ficha roja en contra de Christian Von Roehrich de la Isla, líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México y exalcalde de Benito Juárez.

La dependencia también solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que emita una alerta migratoria en contra del legislador, acusado de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades cuando fue Alcalde de Benito Juárez.

Lo anterior, con el fin de que el Diputado panista sea buscado en los más de 190 países que son miembros de la Interpol.

🚨#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de CDMX solicitó a la Interpol y al Instituto Nacional de Migración emitir una Ficha Roja y Alerta Migratoria contra Christian Von Roehrich. pic.twitter.com/FCHeAmf9pT — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 10, 2022

Ayer, la FGJ-CdMx informó que un Juez libró una orden de aprehensión contra Von Roehrich por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.

El vocero destacó que dado que en el Congreso local no otorga fuero común, podían proceder contra el actual Diputado del PAN. “En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christian ’N’ no cuenta con inmunidad procesal”, detalló.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró después que el Diputado local panista se encontraba “sustraído de la justicia”, horas después de que las autoridades consiguieran una orden de aprehensión en su contra.

“Lo teníamos ubicado, se presentó, se hizo una pesquisa, pero la persona ya no estaba en el domicilio. No estaba ubicable en otros de los puntos, por eso decimos que está sustraído de la acción de la justicia”, aseguró Ulises Lara, el portavoz de la Fiscalía capitalina, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de Youtube de SinEmbargo Al Aire.

“Se han activado todos los protocolos, notificaciones, se informó a fiscales de otros estados con los que tenemos comunicación; se informó a migración, autoridades de Interpol, todo se tendrá que hacer porque está todo presentado, mientras esté así se activarán todos los procedimientos, la intención es que sea llevado ante el Juez. Esperábamos que tuviera la disposición, pero no, se sustrajo”, añadió Lara López.

Lara López explicó a Los Periodistas que se trata de una investigación paralela a la relacionada con el Cártel Inmobiliario, derivadas de la detención de dos exfuncionarios en julio y en octubre pasados, que permitieron realizar una investigación de cómo operaban presuntamente Von Roehrich de la Isla y otras tres personas que también laboraban para la Alcaldía durante su mandato, las cuales ya fueron detenidas.

“Son contratos realizados en 2017, que fueron ampliaciones líquidas para poder hacer obras, sobre todo de recolección de escombros y otros trabajos, que sumaron cantidades muy importantes, en total poco más de 200 millones de pesos, y que la investigación demostró que estos contratos fueron asignados a dos empresas distintas que habían sido creadas recientemente, su objeto social no se relacionaba necesariamente con la venta de maquinaria, limpieza de escombros, mantenimiento de edificios”, señaló.

Esta tarde, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la orden de aprehensión en contra del Diputado panista Christian Von Roehrich sea un persecución política o electoral, sino se trata de combatir “una cloaca de corrupción”.

“Nos estamos enfrentando a una cloaca de corrupción que está asociada a pisos ilegales, que está asociada a contratos con empresas fantasma, eso no tiene absolutamente nada que ver con un asunto político, es un asunto penal y tiene nombre y ese nombre es corrupción”, aseguró la mandataria luego de que ayer fue señalada por la cúpula panista de de utilizar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FJG-CdMx) como un instrumento de venganza en contra del partido.

“Lo que está haciendo hoy la Fiscalía es decir hay cero impunidad a la corrupción y todo lo que se está investigando deriva en esta circunstancia, a mí me parece que es lo que la Fiscalía ha investigado y que no se quiera decir que ese asunto que tiene que ver con un asunto político, para nada, se llama corrupción” agregó al ser cuestionada en un evento donde inauguró el edificio del Infonavit “La Casa de las y los Trabajadores”.

Junto con @carlosmartinezv, director del INFONAVIT, inauguramos el edificio de este Instituto con el nombre: “La Casa de las y los Trabajadores”. #EnVivo https://t.co/pmmeRuDGKp — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 9, 2022

La Jefa de Gobierno insistió en que la investigación en torno al llamado Cártel Inmobiliario es “profunda y van a salir más cosas”.

Esta tarde también el partido Morena reaccionó a la orden e captura en contra del exalcalde de Benito Juárez y a las acusaciones de los panistas sobre una persecución política. Los morenitas retaron a Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez, a que presente la documentación de los contratos por los que se acusa a Christian Von Roehrich de la Isla de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades dentro de la demarcación.

“Le damos 24 horas a Santiago Taboada para que exhiba los documentos y demuestre que no era contratos fachada, empresas fachada, que sí se hicieron las demoliciones y se acabó este asunto”, dijo el Diputado local Sebastián Ramírez, en conferencia de prensa.

Alcalde @STaboadaMx, lo reto a dejar la politiquería y a exhibir los documentos que prueban que no le robaron 200 millones de pesos al Pueblo de Benito Juárez. No es persecución, es justicia. pic.twitter.com/l1LusyeOTV — Sebastián Ramírez Mendoza (@Sebas_RM) December 9, 2022

“Retamos a Santiago Taboada, Alcalde la Benito Juárez. Él tiene los archivos, ayer dijeron todo, que esto era una persecución política, pues tan sencillamente como que el Alcalde Taboada exhiba los documentos y demuestra que no son contratos fachada y que se hicieron las demoliciones y se acabó el problema”, reiteró.