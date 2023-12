Edomex: presuntos miembros de la Familia Michoacana agreden a militares; hay 1 herido

El ataque ocurrió cuando elementos de la Policía Estatal y de la Sedena realizaban patrullajes en el municipio.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre presuntos integrantes de un grupo criminal y personal de las Fuerzas Armadas se registró este sábado en el municipio de Malinalco, Estado de México, dejando como saldo un militar herido.

El hecho se registró horas después del ocurrido en el municipio de Texcaltitlán, donde 14 personas perdieron la vida, luego de que los pobladores enfrentaran a miembro de la Familia Michoacana que iban a cobrarles el pago por uso de suelo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) los policías estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron atacados por sujetos armados cuando realizaban patrullajes de rutina.

Luego de la agresión contra los cuerpos de seguridad, el militar que recibió un impacto de arma de fuego en el rostro fue trasladado vía aérea por personal del Grupo Relámpagos para recibir atención médica inmediata.

Más tarde, la SSEM informó que el servidor estaba fuera de peligro y que, en coordinación con la Sedena, se desplegó un operativo en la zona para disuadir actividades delictivas.

Como resultado de ambos enfrentamientos en los municipios mexiquenses, las autoridades estatales anunciaron que reforzarían la presencia policiaca al sur de la entidad.

Con el objetivo de disuadir actividades delictivas, la @EstatalEdomex en conjunto con personal de la @SEDENAmx realiza patrullajes en el municipio de Malinalco. Este día durante un recorrido, policías y militares fueron agredidos con armas de fuego y un integrante de la SEDENA… pic.twitter.com/RL6OWWbmAC — Andrés Andrade Téllez (@AAndradeTellez) December 9, 2023

Asimismo, tras el despliegue operativo, fue hallado un vehículo con cartuchos útiles y equipo táctico al interior que, al parecer, fue utilizado por los presuntos responsables, para movilizarse.

“El despliegue permitió asegurar el vehículo presuntamente utilizado por los posibles responsables, en cuyo interior se hallaron cartuchos útiles y equipó táctico, todo lo cual será puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de dar continuidad a las indagatorias”.