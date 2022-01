BITS | Monster Hunter Rise, el mejor juego de la franquicia llega a PC

El juego es dinámico y su desempeño es magistral en todo momento, en cuanto a los escenarios, no podemos pedir un mejor concepto y detalle, ya que cada escenario tiene un nivel artístico único y característico de la serie, haciendo de esta entrega una de las mejores que hemos visto en los últimos años.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Estamos a unos meses de que Monster Hunter Rise cumpla un año tras su lanzamiento en el Nintendo Switch, una entrega que rompía paradigmas en una consola que explotaba todo su potencial para brindarnos una de las mejores entregas en la serie, sin embargo, su tiempo de exclusividad ha terminado y da paso a su lanzamiento en PC, gracias a las cualidades que nos ofrece este tipo de hardware, podemos vivir una experiencia completamente diferente a la que nos puede ofrecer un Nintendo Switch, principalmente a nivel técnico con optimizaciones personalizables en el apartado de video, además de poder disfrutar una resolución 4K, con texturas de alta calidad, cuadros por segundo ilimitados y con soporte ultrawide (relación de aspecto 21:9). Esta entrega representa sobre todo una mejora a nivel técnico que potencia la de por sí ya gran experiencia que representa el juego.

Ciertamente, el paso de una plataforma a otra puede no significar un salto relevante, sin embargo, tras jugarlo en ambas versiones, podemos decir de primera mano que el juego se siente más fluido, con menos tiempos de carga entre secciones y hasta cierto punto más cómodo, con todas las opciones que nos ofrece y sobre todo por los controles. Cabe aclarar que esto no significa que la versión de Nintendo Switch sea mala, al contrario, la experiencia portátil es única y así se va a mantener por siempre, no obstante, cuando estás frente a un juego tan ambicioso que busca cuidar cada detalle en su apartado visual y en el sistema de juego, al jugarlo en una plataforma que está limitada por sus capacidades técnicas, muchas veces no podemos apreciar todos los detalles que tiene y es una de las ventajas de jugar esta versión de PC.

Al inicio del juego, siempre tendremos la opción de crear nuestro personaje a gusto y placer con un nivel de personalización impecable que nos hará dedicarle un tiempo bastante significativo para estar contentos con el resultado, seguido de esto, personalizaremos a dos compañeros que estarán con nosotros, al primero lo conoceremos como “camarada Felyne”, el cual es un gato que nos acompañará y ayudará a pelear en ciertos momentos del combate, también tendremos opciones para personalizarlo y cambiar su apariencia. Por otro lado, tendremos a nuestro “camarada Canye” el cual es una especie de zorro que podremos montar para movernos más rápido de un lugar a otro, también nos ayudará en el combate, donde básicamente siempre tendremos un equipo de tres cuando juguemos en modo solitario, siendo esta una de las adiciones más importantes, ya que los recorridos en entregas anteriores por terrenos planos siempre eran con tu personaje y corriendo, cambiando una dinámica que tenía varias entregas de la misma forma y lo único que hace es mejorar la experiencia y hacerla más dinámica. Por otro lado, también tendremos una especie de gancho el cual nos permitirá movernos más rápido o llegar a lugares más lejanos en ciertas partes del mapa, además de que al momento del combate nos servirá como una escapatoria rápida y efectiva hacia algún lugar cercano.

En cuanto al gameplay sigue siendo uno de los puntos más fuertes del juego y gracias a los cuadros por segundo ilimitados que nos ofrece, el movimiento nunca había sido tan fluido, la dinámica y la esencia de la franquicia se mantiene intacta, con ataques cortos, ataques pesados y los movimientos lentos de nuestro personaje, los cambios en habilidades y velocidad dependiendo del tipo de arma que tengamos equipada, las cuales variarán entre armas pesadas, doble arma o armas de distancia; al final, cada jugador se adapta a la que más le guste. Si quieres adentrarte a fondo en la dinámica, comenzarás a analizar los detalles, como las estadísticas generales de las armas, el tipo de daño que infligen y si es que tienen algún daño especial que te sirva al momento del combate, ya que es necesario saber que no podemos cambiar de armas o armadura al momento del combate, sino que tendremos que ir hasta nuestro punto de descanso para hacer las modificaciones de equipamiento que queramos. Los objetos que sí podremos cargar, aunque algunos de manera limitada, serán hierbas, materiales que recolectaremos de los monstruos que derrotemos y que nos servirán para crear armas o armadura en el herrero, si bien, tenemos una moneda dentro del juego, los materiales serán los objetos más deseados para crear cada pieza que necesitemos, aunque claro, también está la opción de poder obtener objetos valiosos de monstruos, pero las posibilidades para que veamos estos objetos serán menores.

El juego nos dará una opción de exploración bastante amplia, aunque en su mayor parte pasaremos tiempo en la aldea central donde tendremos acceso a herreros, baúles de objetos, diferentes misiones principales y secundarias, así como los contratos de monstruos y el acceso a crear una misión en línea.

A nivel gráfico, el juego luce mejor que nunca y muy posiblemente mejor que su antecesor, Monster Hunter World, si bien es una versión escalada de la que vimos en el Nintendo Switch, el estudio ha hecho un gran trabajo para afinar detalles, la profundidad de campo, los efectos especiales y la cantidad de objetos o escenario que puedes visualizar gracias a la implementación del soporte ultrawide. El juego es dinámico y su desempeño es magistral en todo momento, en cuanto a los escenarios, no podemos pedir un mejor concepto y detalle, ya que cada escenario tiene un nivel artístico único y característico de la serie, haciendo de esta entrega una de las mejores que hemos visto en los últimos años.

Monster Hunter Rise, regresa para mejorar la experiencia que presentó el año pasado y sobre todo para darle una nueva oportunidad a todos los jugadores que no poseen un Nintendo Switch pero si una PC. Además de que es una gran oportunidad para introducirse a este nuevo universo, tomando en cuenta que en pocos meses llegará la nueva expansión “Sunbreak” que promete mejorar lo hecho hasta la fecha.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez