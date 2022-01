Cambio climático causará aumento de cálculos renales en próximas 7 décadas: estudio

Redacción ciencia, 10 ene (EFE).- El aumento de las temperaturas derivado del cambio climático provocará un aumento de los casos de cálculos renales en las próximas siete décadas, incluso aunque se pongan en marcha medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así lo advierte un estudio realizado por investigadores de Hospital de Niños de Filadelfia (Estados Unidos) publicado hoy en la revista Scientific Reports.

En el mejor de los escenarios, el aumento de cálculos renales costará al sistema de salud estatal estadounidense unos 57 millones de dólares (50.3 millones de euros) y en el peor, si no se hace nada para frenar el calentamiento global, el gasto será de 99 millones (87.3 millones de euros), según el estudio.

The impact of #climatechange is real. Higher temperature and excessive heat contribute to the potential risk of increased #kidneystone disease. Check out this paper on how climate change would impact #kidneystone presentations

➡️https://t.co/sfCZ2xi8gA

— PKIDS (@PKIDS_Network) January 10, 2022