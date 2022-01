CDC: Los niños que han enfermado de COVID corren más riesgo de diabetes tipo 1 o 2

Ciudad de México, 10 de enero (RT).- Los niños que han pasado por la COVID-19 son más propensos a desarrollar diabetes tipo 1 o tipo 2, según un nuevo estudio publicado el 7 de enero a cargo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos.

Covid-infected children were 166% more likely to be diagnosed with Type 1 or 2 Diabetes than those who hadn’t caught the virus. The two diseases may be connected because the coronavirus attacks cells in the pancreas, which produces insulin in the body. https://t.co/deGJH6A0wh

