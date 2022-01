“Nunca confrontaré al Presidente ni me alejaré de mis ideales”, dice Ricardo Monreal

El legislador Ricardo Monreal destacó que hace casi un cuarto de siglo inició una larga travesía de lucha política con López Obrador para transformar las instituciones de la Nación, lo cual consideró de haber sido “la mejor decisión”.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseguró que nunca confrontará al Presidente Andrés Manuel López Obrador ni se alejará de sus ideales.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador morenista destacó que hace casi un cuarto de siglo inició una larga travesía de lucha política con López Obrador para transformar las instituciones de la Nación, lo cual calificó de haber sido “la mejor decisión”.

“Nunca confrontaré al Presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México!”, agregó.

Sus declaraciones surgen luego de que esta mañana el Presidente López Obrador se pronunciara sobre las recientes afirmaciones que Monreal Ávila hizo para el periódico Reforma, en las que cuestiona la actitud “radical” que asumen algunos aspirantes de Morena a la candidatura presidencial.

“Somos radicales nosotros. La palabra ‘radical’ viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Claro que somos radicales”, afirmó el Jefe del Ejecutivo federal desde Palacio Nacional.

El mandatario federal declaró haber quedado “anonadado” por el despliegue del medio a la entrevista del coordinador de Morena en el Senado con el fin de “contrapuntearlos”.

“Es muy extraño, me sorprendí, he quedado anonadado -el despliegue que hace un medio- para entrevistar a Ricardo Monreal. El propósito es contrapuntearnos. Tiene todo el derecho de expresarse y manifestarse. Y yo también tengo el derecho de no contestar”, señaló.

Al insistir en su posición ante la entrevista de Monreal, quien aspira a la candidatura presidencial, López Obrador expresó que no acompaña la postura del legislador.

“¡Pues no! Ese es un error. Ser de izquierda es anclarse en nuestros principios, no zigzaguear, no dar bandazos, es hablar y preocuparnos por los pobres. En un proceso de transformación hay que definirse. Fuera máscaras, ya no hay para dónde hacerse. Aquí es de definiciones. Esta es la Cuarta Transformación, es pacífica, sin violencia, es igual de profunda que la Independencia, la Reforma y la Revolución. No llegamos aquí para simular, no es más de lo mismo, y la verdad no engañamos a nadie”, explicó.

Ante la crítica del Senador morenista de que adelantar el proceso para suceder al Presidente de la República sólo traería problemas internos en Morena, el mandatario federal respondió: “No (es un error) porque no adelantarla es del Porfiriato, así era antes, los tapados, las decisiones de élite. No. El pueblo va a decidir. Se tiene la idea de que el pueblo no sabe. Que la política es asunto de los políticos, pues no. El pueblo sabe más que nosotros“.

El titular del Ejecutivo sostuvo que, como dijo en el Zócalo ante más de 100 mil personas el pasado 1 de diciembre, se debe ser radical en la 4T, por lo que pidió a su vocero, Jesús Ramírez, desplegar un párrafo de su último discurso en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, con las medias tintas, con el centrismo, la moderación. Los publicistas del periodo neoliberal que ya se fue, se está terminando esa pesadilla. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida y la falsedad, recomendaban a los candidatos y gobernantes correrse al centro”, expuso.

En entrevista para Reforma, Ricardo Monreal consideró que en Morena se están generando “divisiones internas, diferencias profundas que pueden conducir a confrontaciones políticas insalvables, en detrimento del propio movimiento”.

Además, Monreal Ávila destacó no ser “ala radical de ningún partido” y en cambio aseguró que busca el diálogo, así como el consenso para lograr acuerdos”. “A los que llegaron nuevos y los que tienen menos tiempo, los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie, el aniquilamiento sólo deja destrucción”.