FOTO: Hallan fósil de mayor tamaño de un “dragón marino” (ictiosaurio) en Reino Unido

Londres, 10 ene (EFE).- Un empleado de la Reserva Natural de Rutland Water, en Inglaterra, halló por casualidad el fósil de un enorme “dragón marino” (ictiosaurio), según revela este lunes la cadena pública británica BBC.

Finalmente, lo que había visto no era un dinosaurio, sino los restos fosilizados de un enorme depredador marino, llamado ictiosaurio, de 10 metros de longitud, y el ejemplar de mayor tamaño encontrado hasta ahora en el Reino Unido.

Britain’s largest ‘Sea Dragon’ fossil is discovered in Rutland. BAS palaeontologist Dr Mark Evans was part of the dig team #RutlandSeaDragon Read the full story: https://t.co/FmsjBZbrNi pic.twitter.com/erFPDjownH

— British Antarctic Survey (@BAS_News) January 10, 2022