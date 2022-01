Netflix estaría planeando una serie animada basada en las novelas de Scott Pilgrim

AS MÉXICO

Ciudad de México, 10 de enero (AS México).- Fantásticas noticias para los fans de Scott Pilgrim y su histriónico universo. Y es que según publica en exclusiva The Hollywood Reporter, Netflix se hará cargo de una nueva serie animada basada en las icónicas novelas gráficas de Scott Pilgrim. Dicha adaptación correrá a cargo de su creador original, Bryan Lee O’Malley, que trabajará junto a Netflix y UCP, la división de Universal Studio Group detrás de series tan exitosas como The Umbrella Academy o la nueva versión de Chucky, el aterrador muñeco diabólico.

Así, el propio Bryan Lee O’Malley, el artista cocreador de los cómics originales de Scott Pilgrim, se encargará de escribir la nueva serie, siendo también productor ejecutivo de la misma junto a BenDavid Grabinski, showrunner del regreso de El club de la medianoche para Nickelodeon. Por el momento todos los implicados trabajan en un episodio piloto que, en caso de recibir luz verde, dará pie al resto de episodios de esta nueva serie de animación para Netflix.

El resto de equipo creativo está compuesto por la compañía de animación Science SARU responsables de obras como Devilman Crybaby para Netflix, Lu over the wall y otros trabajos para franquicias como Shin-Chan, Yo-Kai Watch o Adventure Time, entre muchos otros, con Eunyoung Choi como productor y Abel Gongora como director.

Scott Pilgrim nacía como novela gráfica entre 2004 y 2010 a través de Oni Press, convirtiéndose en todo un fenómeno del cómic independiente, adaptándose en 2010 como película con Scott Pilgrim vs. The World y, ese mismo año, como videojuego beat ‘em up para PlayStation 3 y Xbox 360 a manos de Ubisoft, ambas obras consideradas ya de culto. El videojuego, tras ser retirado de las tiendas digitales de ambas consolas, llegaba hace ahora un año en su versión completa para todas las plataformas.

