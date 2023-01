Organizaciones de Canadá, EU y México piden a AMLO no ceder y mantener prohibición

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– El comercio del maíz amarillo transgénico es uno de los temas que organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá esperan que se aborde durante la Cumbre de Líderes de América del Norte que se lleva a cabo este inicio de semana, por lo que han solicitado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “mantenerse firme” en su gradual prohibición rumbo a 2025 pese a las “presiones” de las autoridades norteamericanas y de las trasnacionales que controlan las semillas y los agrotóxicos.

“Son intereses muy fuertes, pero no pueden estar por encima de los intereses, más fuertes y más importantes, de los pueblos, de la salud pública y del medio ambiente”, dijo en entrevista Alejandro Villamar, director de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, una de las organizaciones campesinas, indígenas y sociales firmantes. “El compromiso es que, paulatinamente, se van a disminuir las importaciones, pero lo que quieren las trasnacionales es que esa disminución se alargue, cosa que no estamos de acuerdo”.

Las empresas de EU, Europa y Asia que controlan el mercado de plaguicidas y semillas transgénicas resistentes a plagas son Dow Chemical (EU) con Dupont (EU); ChemChyna (China) con Syngenta (Suiza) y Bayer (Alemania) con Monsanto (EU).

Las organizaciones que emitieron un comunicado enfatizaron que apenas en diciembre los tres países firmaron compromisos en la COP15 sobre Biodiversidad, entre ellos, implementar la agroecología para contribuir a largo plazo a la seguridad alimentaria.

En tanto, los colectivos manifestaron su apoyo a la producción de maíz no transgénico sin el uso de plaguicidas tóxicos como el herbicida glifosato potencialmente cancerígeno.

Los jornaleros, quienes asperjan plaguicidas tóxicos en los cultivos, presentan llagas en los pies, salpullido, malformaciones, conjuntivitis, diarrea, intoxicación o hasta tumores, malestares que también se han observado en los familiares con los que conviven incluidos sus hijos, de acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros.

“NO TIENEN ESCRÚPULOS”

En vísperas del encuentro de los “Three amigos” de este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó hace unos días que desde el año pasado la Secretaría de Agricultura, Gobernación y Economía están en negociaciones con la Secretaría de Agricultura y la de Comercio de Estados Unidos para llegar a un acuerdo entorno al maíz amarillo transgénico.

Hasta el momento, se determinó alargar la prohibición de importación de 2024 a 2025. A la par, investigadores de Conacyt buscan alternativas más saludables para garantizar la seguridad alimentaria como el uso de bioinsumos y agroecología a gran escala.

“Lo que queremos es que para las tortillas sea maíz blanco no transgénico y permitir hasta dos años (2025) la importación de maíz amarillo para forraje, siempre y cuando se haga una investigación entre científicos para saber el daño que puede ocasionar el maíz transgénico o descartar ese posible daño a la salud”, afirmó el Primer Mandatario el viernes pasado. Pero este lunes fue más contundente con los efectos a la salud: “¿Quiénes se inconforman, por ejemplo, con el que no se permita el consumo de maíz transgénico?, pues lo que no tienen escrúpulos, quienes están acostumbrados a vender alimentos dañinos para la salud”, aseveró.