China comienza represalias por pruebas de COVID-19 y suspende visas a surcoreanos

Beijing, 10 de enero (AP).— China suspendió el martes las visas de los surcoreanos que viajen al país por turismo o negocios, en una aparente represalia por los requisitos de pruebas de COVID-19 impuestos a los viajeros chinos.

El veto se aplicará hasta que Corea del Sur levante sus “medidas discriminatorias sobre la entrada” de viajeros al país, según un breve aviso compartido en internet por la embajada china en Seúl.

No se dieron más detalles, aunque Beijing ha amenazado con tomar represalias contra países que requieran a los viajeros llegados de China que muestren un resultado negativo en una prueba de COVID-19 realizada en las 48 horas previas.

China exige esa misma medida a los viajeros llegados del extranjero. En torno a una docena de países ha seguido el ejemplo de Estados Unidos al requerir resultados negativos en los viajeros llegados de China. Beijing ha levantado la mayoría de sus medidas contra el virus por primera vez en tres años, pero también sufre un importante pico de contagios desde el mes pasado.

