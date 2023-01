La red castiga el protagonismo (el homicidio en La Polar, el Metro) de Sandra Cuevas

La Alcaldesa de Cuauhtémoc acudió a ambos lugares donde ocurrieron las tragedias, sin embargo, usuarios de las redes sociales no la perdonaron con sus reacciones, las cuales van desde críticas por el uso político hasta acusaciones de querer ser la protagonista.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha sido criticada en redes sociales por su protagonismo en dos hechos relevantes ocurridos este fin de semana en la Ciudad de México, donde en ambos casos hubo una víctima mortal: el restaurante La Polar y el choque de dos trenes de la Línea 3 del Metro.

La mañana del sábado pasado, dos trenes del Metro colisionaron dentro del túnel entre las estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3. Se reportó la muerte de una joven estudiante llamada Yaretzi y 57 heridos. Ese fue el segundo incidente fatal ocurrido en ese Sistema de Transporte Colectivo (STC) en año y medio.

Mientras que un día después, el domingo, en el restaurante-bar La Polar, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, empleados del lugar habrían golpeado hasta la muerte a un cliente por supuestamente haberse reusado a pagar el monto excesivo de una propina. La víctima fue identificada como Antonio Monroy Jiménez, quien iba acompañado de una mujer que grabó los hechos en donde se le escucha decir: “Mi amigo Monroy está ahí”. “Lo están golpeando”.

Por lo suscitado el 8 de enero de 2023 en el Restaurante-Bar “LA POLAR”, donde un masculino perdió la vida, la #AlcaldíaCuauhtémoc, en apego al artículo 71 fracción III de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, decidió clausurar el lugar. pic.twitter.com/VXJtQCKdgN — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) January 10, 2023

Ante estos hechos, la ola de críticas se ha desatado en redes sociales, pero no sólo hacia el Sistema de Transporte Colectivo, a las autoridades correspondientes y al restaurante-bar, el cual ha tenido diversas quejas por la actitud del personal, sino que la Alcaldesa Sandra Cuevas también ha sido blanco de las duras opiniones que han emitido los usuarios de Internet, ya que acusan a la funcionaria de usar estos hechos para ser la protagonista.

“Hoy me encuentro a las afueras del restaurante La Polar, donde desafortunadamente ocurrieron hechos lamentables. Quiero decirles que estoy en contacto con la familia de la víctima. Estaré pegada, estaré atendiendo”, dijo Cuevas en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Sin embargo, es necesario enviar un mensaje a todos los restauranteros y empresarios de la Alcaldía Cuauhtémoc. Yo he abierto las puertas de la Alcaldía para facilitar administrativamente todo lo que ustedes requieran para reactivar la economía, para que a ustedes les vaya bien. […] Sin embargo, nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes, y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas […] y le vamos a dar continuidad, porque este lugar que se abrió hace muchos años y era visitado por miles de personas causó una tragedia. No lo voy a permitir”.

Estoy en contacto con los familiares de la persona que perdió la vida en el restaurante “La Polar”. Un mensaje a empresarios y restauranteros: El Gobierno de #Cuauhtémoc no tolerará acciones atroces; me encargaré jurídicamente que este establecimiento jamás reanude operaciones. pic.twitter.com/ifwWfhQx2u — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 9, 2023

En las imágenes se ve a la Alcaldesa portando una chamarra con su nombre impreso y el logo de la demarcación, mientras graba afuera del restaurante, el cual fue clausurado el pasado 9 de enero por las autoridades de Cuauhtémoc.

El gesto fue fuertemente criticado, ya que internautas lo han visto como una forma de aprovechar el homicidio del hombre para destacar las labores que la Alcaldesa realiza en su administración.

En otra videograbación, Sandra Cuevas se ve a las afueras de las instalaciones del Metro, donde ocurrió el accidente que cobró una vida. En el lugar, la Alcaldesa lamentó la situación y dijo estar apoyando con ambulancias y personal de Protección Civil de la Alcaldía.

El personal de la #AlcaldíaCuauhtémoc, continúa brindando atención a los familiares de los lesionados en el accidente de la #Línea3 del #Metro. pic.twitter.com/mB2qfsl8F1 — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) January 10, 2023

“Los saluda Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc. Me encuentro a las afueras de la estación del Metro, en donde acaba de ocurrir nuevamente una tragedia. Lamento mucho esta situación. Estoy aquí como Alcaldesa de Cuauhtémoc con apoyo de ambulancias y personalmente para lo que se pueda ofrecer. Estamos aquí con Protección Civil de la Alcaldía para cuidar a la gente”.

No obstante, Sandra Cuevas aprovechó la oportunidad para arremeter en contra de la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aspira a ser candidata del partido oficialista en las elecciones presidenciales del 2024.

“La ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la campaña anticipada de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, está cobrando vidas. Está cobrando vidas. Vemos una y otra vez lo que está ocurriendo en el Metro. Basta de esta situación, ¿en dónde estás, Claudia Sheinbaum Pardo? El trabajo es aquí en la ciudad. Tu trabajo sería estar invirtiendo en las vías. Tu trabajo es cuidar a los que vivimos en la Ciudad de México. Yo hoy no te pido, te exijo una sesión de cabildos, la cual es Constitucional y que tú has negado a todos los alcaldes de la Ciudad de México […] Tenemos que gobernar a favor de la ciudadanía. Gracias”, concluyó.

Acudí al punto donde chocaron 2 trenes del metro, para apoyar a los afectados con servicios médicos. La corrupción y campaña anticipada de @Claudiashein está cobrando vidas. Le exijo sesión de cabildos de carácter urgente para trabajar en conjunto por #Cuauhtémoc y la #CDMX. #SC pic.twitter.com/nA7foEWFpx — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 7, 2023

Dichas publicaciones no pasaron desapercibidas y suscitaron una fuerte reacción entre usuarios de las redes sociales, principalmente en Twitter:

“Doña Sandy Xantal anda de oportunista y carroñeando donde no le compete #MetroCDMX. Baia, baia”, expresó un hombre en la red social. Mientras que la exdiputada morenista, Leticia Díaz, comentó: “Es una falta de respeto que quieras sacar raja política de una desgracia. El Gobierno cumple con su responsabilidad acudiendo al lugar de los hechos a atender a los ciudadanos, solidaridad para afectados y familiares”.

En tanto, el Senador local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Zamora Guzmán, también criticó a la Alcaldesa por usar la tragedia con fines políticos: “Es inaceptable e irresponsable que utilice esta tragedia con fines políticos. Nuestro trabajo debe enfocarse en las víctimas y sus familias, no con la promoción de agendas personales. Debemos unirnos como comunidad para apoyarnos y sanar, no dividirnos y explotar”.

Le informo que está fuera de su jurisdicción alcaldesa. Sus gobernados le reclaman que trabaje en Cuauhtémoc y no que se promocione con desgracias ajenas #OposiciónCarroña — Rocío Villarauz (@RocioVillarauz) January 7, 2023

Tu mezquindad es tan grande como tu ego. — Laura Santillán 🖤 (@lausantillanj) January 7, 2023

“Más allá de irse a tomar la foto, se necesitan acciones contundentes, no sólo el discurso político barato. Necesitamos gobernantes de verdad”, refirió otro usuario en Twitter.

“Tardó más de 12 horas en llegar en su propia Alcaldía, pero en la tragedia del Metro estuvo en minutos cuando ni siquiera le competía”, añadió otro.

“Eso mismo habías dicho de Rico Club y hasta lo volvieron a abrir”, criticó.

Eso sucede cuando la extorsión y derecho de piso dominan los establecimientos mercantiles de @AlcCuauhtemocMx Guardaré este tuit, para recordártelo cuando te lleguen al precio y justifiques que te ganaron con un amparo o juicio de nulidad ante el @TJA_CDMX#GuillermoPrieto129 — Gustavo García Arias (Gush) (@GustavoGarciaMH) January 9, 2023

Jajajaja que buen chiste, por eso en la Roma y la condesa los restauranteros son dueños de las calles y banquetas — Dr. Pacheco (@Dr_pachec0) January 9, 2023

“Está de la chingada lo del accidente en el Metro, que una persona haya perdido la vida y que haya heridos, no hay duda y lo lamentamos, lo sentimos mucho. Esto no debió ocurrir. Pero que esta payasa haga leña del árbol caído así, es inaudito, de verdad es asqueroso”, opinó una usuaria en Internet.

Mientras que otro agregó: “Alcaldesa se ve fatal acudiendo a ese lugar cuando ni siquiera es la Alcaldía que gobierna sólo para salir en la foto”.

“Qué pena que haya servidores públicos como tú que demuestran sus carencias y falta de solidaridad con este tipo de mezquindades. Recuerda que como representante estás para aportar y no para lucrar políticamente ante situaciones que merecen la atención de todas las autoridades”, escribió otro.

“Señora con psicosis navideña, ¿usted vino a ayudar o vino a hacer un video sobre que vino a ayudar? Mejor dedíquese al Tiktok”, escribió un internauta.

“Señora Sandra Cuevas. Está en todo menos donde debería de estar. Pónganse a trabajar”, se lee en un perfil de Twitter.

“A este tipo de servidores públicos ni se les cree, sólo busca fama a través de la fama además estoy casi seguro que en seis meses se olvidó esto y el local va a volver a abrir sus puertas”, publicó alguien más.

Acudiendo al punto donde chocaron 2 vagones de metro… aunque no sea en tu jurisdicción alv, lo importante es sacar provecho pic.twitter.com/2ZLg9P0a9p — Luis Licona (@luis_licona) January 8, 2023