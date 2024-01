La nueva Ministra se encuentra con una burocracia que sirve de cama a los privilegios

Los cuestionamientos que la Ministra Lenia Batres Guadarrama ha realizado a la Suprema Corte han hecho eco al reclamo del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la burocracia dorada que se ha enquistado en esta instancia con salarios que contravienen lo dispuesto en la Constitución mexicana.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– “Desde el primer día que pisé la Corte hay una conducta de quienes controlan los trámites y toda la maquinaria de la propia Corte que es distinta en mi caso, tampoco esperaba otra cosa. Mi ingreso se ve que no les es simpático”.

Así relató la semana pasada la Ministra de izquierda Lenia Batres Guadarrama a “Los Periodistas” cómo a su ingreso a la Suprema Corte no le proporcionaron información básica sobre a qué tipo de prestaciones tiene derecho, prestaciones a las cuales ha tratado de renunciar sin éxito debido a la burocracia dentro de esta instancia.

Lenia Batres rindió protesta el pasado 4 de enero como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un discurso en el que criticó que el Máximo Tribunal de Justicia país “se ha extralimitado”, ha cometido “excesos”, y “el carácter inimpugnable de sus decisiones lo ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia”.

Los cuestionamientos de la Ministra Batres Guadarrama hicieron eco al reclamo que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la burocracia dorado que se ha enquistado en esta instancia con salarios que contravienen lo dispuesto en la Constitución mexicana, la cual fue reformada en el actual Gobierno para que ningún funcionario gane más que el titular del Ejecutivo federal.

Para este año, por ejemplo, cada uno de los 11 ministros percibirá, de acuerdo con el Presupuesto aprobado en el Congreso, un salario mensual neto de 206 mil 948 pesos, un monto de 445 mil 309 pesos por prima vacacional-aguinaldo, un pago por riesgo de 416 mil 754 pesos, además de un Seguro de vida institucional, un Seguro de gastos médicos mayores, un Seguro de separación individualizado así como un estímulo por antigüedad.

Frente a ello, el viernes pasado, la Ministra Lenia Batres expuso que en congruencia con lo que ha expresado en múltiples ocasiones, solicitó formalmente a la Suprema Corte que su remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se le inscribiera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y no a alguno de sus seguros privados.

En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados. pic.twitter.com/XHh62wPF3N — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 6, 2024

No obstante, la propia Batres Guadarrama dio a conocer este lunes que la Suprema Corte se negó a inscribirla al ISSSTE. “También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que “declaró en su momento, la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018)’, pues ‘el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones’…”.

La Ministra Batres criticó que el oficio en el que le fue notificado esto no señala que hay una nueva Ley de Remuneraciones vigente, de 2021, que establece estos parámetros. “Véasele por donde se le vea, no hay justificación para rebasar el monto constitucional. Por eso, he tramitado mi incorporación voluntaria al ISSSTE y la devolución directa del excedente de las remuneraciones en la Tesorería de la Federación”.

La SCJN se niega a inscribirme al ISSSTE. También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que “declaró en su momento, la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (publicada en el… pic.twitter.com/GM72lKYkzZ — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 9, 2024

La semana pasada, el Presidente López Obrador celebró la llegada de Lenia a la Corte —instancia a la que arribó por designación directa ante la falta de un acuerdo en el Congreso​​— e insistió en que dentro del Poder Judicial debe de haber una política de austeridad de Estado. “¡Cómo es posible que un Ministro que está obligado a cumplir con la Constitución esté violando la Constitución porque gana más que el presidente, cuando el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el Presidente de la República, y ellos ganan cuatro veces más que lo que yo percibo! Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, habiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande”.

En efecto, de acuerdo con las remuneraciones aprobadas para este 2024, el Presidente López Obrado percibe una remuneración ordinaria total líquida mensual neta —que ya contempla prestaciones— de 129 mil 432 pesos, casi la mitad de la dieta mensual de los Ministros, quienes además cuentan con un pago por riesgo de 416 mil 754 pesos, además de un Seguro de vida institucional, un Seguro de gastos médicos mayores, un Seguro de separación individualizado así como un estímulo por antigüedad.

Dentro de la misma Corte, ya sin contemplar a los ministros, más de 40 funcionarios de hasta el quinto nivel perciben dietas mensuales que superan los 120 mil pesos. A esto se suman asignaciones adicionales por hasta 349 mil 442 pesos y otros gastos que en este 2023 se realizaron para llevar a cabo torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile, servicio de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal, como reveló la reportera Guadalupe Fuentes de SinEmbargo en septiembre pasado.

La información alojada en la PNT muestra que en este 2023, desde la SCJN se ejercieron 67 contratos por licitación o invitación a cuando menos tres personas y 248 vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio, para estos rubros.

La investigación daba cuenta de que para 2024 se pidieron más de 2 mil millones de pesos que se destinarían a partidas como actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina para los 11 ministros.

