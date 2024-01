“No es cierto”, dice el Presidente del texto de Sanjuana Martínez donde acusa desvíos

En su habitual encuentro matutino con los medios de comunicación, el Presidente López Obrador habló de los señalamientos que ha hecho la última directora de Notimex.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no es cierto” lo dicho por la periodista Sanjuana Martínez, quien ha denunciado corrupción en el proceso de liquidación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, mejor conocida como Notimex.

“Bueno, pues creo que no es cierto, que conozco muy bien al Secretario del Trabajo que está aquí, Marath [Baruch Bolaños López]. Es un hombre con convicciones, con ideales, honesto. Desde luego conozco a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible. Y conozco a Claudia [Sheinbaum]”, dijo.

López Obrador afirmó que Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la izquierda, “es una mujer inteligente, mucho muy inteligente”. “Nada más para que nos demos cuenta: yo apenas y de milagro terminé la licenciatura, y ella es doctora”, destacó.

Durante su conferencia de prensa matutina, recordó que cuando la conoció, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la invitó a trabajar con él porque era investigadora en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ello, lo ayudó como Secretaria de Medio Ambiente.

“Entonces es inteligente. Es una mujer con convicciones porque no cualquiera lucha tantos años, desde joven, por ideales, por principios. Desde el movimiento estudiantil. Y honesta”, agregó el mandatario.

En ese contexto, consideró que “hay cosas que no se pueden ocultar en la vida”. “Hay como tres cosas que no se pueden ocultar. […] Sí les voy a decir que hay una de esas tres que no se puede ocultar, que es el dinero”, compartió.

“Es muy sencillo que se investigue lo que tiene Claudia y se compare, se compare con otros, con otras y se van a dar cuenta quién es Claudia. Entonces yo respeto mucho lo que dice esta compañera, pero no comparto”, añadió el Jefe del Ejecutivo federal.

-¿Hay diferencias dentro de lo que es el movimiento que usted encabeza o a qué se deben estas declaraciones? -preguntó una reportera.

-No, somos libres y nosotros no censuramos a nadie, a nadie. Por encima de todo está la libertad. No puede haber mordaza, que todos podemos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica, que no se garantice el derecho a disentir -respondió el Presidente de México.

-¿Le pedirá a usted que pruebe estos dichos? -se le cuestionó.

-Sí, además si tiene pruebas. No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar. Pero cuando hablo de no traicionar es como la lealtad. No estoy pensando que no me traicionen a mí. No -aclaró el gobernante.

“La lealtad que vale, que rifa es la lealtad al pueblo, a los ideales, a los principios, no a las personas. Sí, qué bueno, ¿no? Somos compañeros, somos amigos, nos queremos mucho, pero lo más importante es que nos identifique el respeto y el amor al pueblo, y a los ideales y a los principios. Eso es lo más importante de todo”, concluyó,

LA ACUSACIÓN

Sanjuana Martínez, la última directora de Notimex, escribió dos textos en La Jornada donde acusa corrupción en el proceso de liquidación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

En la primera parte acusa a Jesús Ramírez Cuevas y a Jenaro Villamil de “dejarla sola” durante la disputa laboral entre la agencia y su sindicato. Allí menciona lo de un supuesto ofrecimiento para desviar fondos “para Claudia Sheinbaum”. En la segunda parte lo ratifica, y abunda:

“El ofrecimiento era generoso, pero carecía de ética: Dile a tu directora que queremos hablar de su liquidación, dile que le ofrecemos 11 millones de pesos, pero que al resto de los trabajadores sólo les podemos dar lo mínimo que marca la Ley”, dice la segunda entrega de su texto.

“Al más puro estilo del viejo régimen prianista, José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quería comprarme y sutilmente se lo hizo saber al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñaloza Martínez. Esperaban que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Obviamente, no acepté”, afirma la periodista.

“Era su segundo intento de soborno. El primero, con el mismo emisario, fue peor. El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, le dijo Sánchez Cuazitl a Peñaloza Martínez”, señaló Sanjuana Martínez.