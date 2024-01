AMLO celebra la designación de Álvarez Máynez como precandidato presidencial de MC

Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario del partido naranja en la Cámara de Diputados, realizará su registro como precandidato este miércoles a las 12:00 horas en las oficinas del partido.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana que Movimiento Ciudadano (MC) halla destapado a su precandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, quien es coordinador del Grupo Parlamentario del partido naranja en la Cámara de Diputados.

El mandatario confesó en su conferencia de prensa diaria que no tenía conocimiento de que Álvarez Máynez fuera el precandidato, pero señaló que él, como cualquier mexicano o mexicana, tiene el derecho a votar y ser votado, por lo que celebró la decisión del partido dirigido por Dante Delgado Rannauro.

“Bueno, no tenía información sobre esta nominación, designación, elección del precandidato de Movimiento Ciudadano. Tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional. Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados, y lo celebro, que tengan candidato, el partido Movimiento Ciudadano”, dijo.

Ayer, MC emitió un comunicado en el que indicó que el registro de la precandidatura única se realizará este miércoles a las 12:00 horas, en la sede del partido, ubicada en Louisiana 113, en la colonia Nápoles, Ciudad de México.

“Esta tarde [9 de enero] en sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos se presentó la propuesta del Diputado Jorge Álvarez Máynez como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República”, informó MC.

“Esto en términos de lo establecido en la convocatoria para el proceso interno de candidaturas postuladas por Movimiento Ciudadano al proceso electoral federal para sustituir la candidatura del doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda”, detalló.

Tenemos un mensaje importante para ustedes: 👇🏼 pic.twitter.com/RAnIxKmh7T — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 10, 2024

Previamente, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda —y también el anterior precandidato presidencial por MC— junto con su esposa, la aspirante a la candidatura por la Alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, dio a conocer a la nueva persona que representará a su partido en la boleta electoral contra Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Hoy [9 de enero] quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre que era el coordinador de la campaña […] tenemos candidato muy bueno y es el más naranja y ‘fosfo’ de todos porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma”, comentó García.

Al momento de hablar, el Diputado emecista agradeció a Samuel García y a Mariana Rodríguez por su apoyo, además de que reconoció sus trabajos en el estado de Nuevo León, una de las dos entidades gobernadas por MC.

La buena noticia para México es que esto apenas comienza. Se metieron con la generación equivocada. @marrdzcantu @AlvarezMaynez @MovCiudadanoMX pic.twitter.com/RRzV4kaNZq — Samuel García (@samuel_garcias) January 9, 2024

“Las precandidatas de la vieja política tienen siete meses gastando el dinero de la gente, derrochando, despilfarrando, siendo mítines, espectaculares y no lograron lo que ustedes en 10 días. No lograron lo que logró una generación […] que encendió las redes con ‘fosfo fosfo’ y también las calles, y que le demostró a México que necesitamos una opción distinta, una tercera alternativa a la vieja política y que lo podemos lograr”, resaltó.

Samuel García había sido originalmente seleccionado como el abanderado naranja en la boleta electoral por la Presidencia de la República en 2024; sin embargo, luego de una controversial disputa e inestabilidad en Nuevo León para designar a su Gobernador interino, finalmente el tiempo superó al mandatario y tuvo que salirse de la contienda después de comenzar su precampaña por 10 días.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, dijo en el acuerdo difundido por él a inicios de diciembre del año pasado.