El fenómeno “Barbenheimer” arraza los SAG. Consulta AQUÍ la lista de nominados

Por Jake Coyle

NUEVA YORK (AP) — La 30ª edición de los Premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) repartió el miércoles nominaciones para Oppenheimer, Barbie y American Fiction, mientras que desairó a Leonardo DiCaprio como mejor actor.

Al igual que en los Globos de Oro, Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan volvieron a ser las principales nominadas. Cada una obtuvo cuatro menciones, incluyendo mejor elenco. Margot Robbie y Ryan Gosling fueron nominados por sus actuaciones en Barbie, mientras que Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt recibieron nominaciones por Oppenheimer.

El Barbenheimer sigue dominando la temporada de premios de Hollywood, al igual que lo hizo en la taquilla de verano.

American Fiction de Cord Jefferson recibió el mayor impulso, obteniendo tres nominaciones: mejor elenco, mejor actor para Jeffrey Wright y mejor actor de reparto para Sterling K. Brown.

Sending a huge congrats to our Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture nominees ✨ #SAGAwards pic.twitter.com/bgWqGOJPIn — SAG Awards® (@SAGawards) January 10, 2024

Junto con esas tres películas, Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna) de Martin Scorsese y The Color Purple (El color púrpura) de Blitz Bazawule fueron nominadas a mejor elenco, el máximo galardón del gremio.

Lo más notable fue que no entró en este grupo Poor Things (Pobres criaturas) de Yorgos Lanthimos, que el domingo ganó el premio a la mejor comedia o musical en los Globos de Oro. La estrella de la película, Emma Stone, fue nominada a mejor actriz, mientras que Willem Dafoe (aunque no Mark Ruffalo) fue nominado a mejor actor de reparto.

Esos no fueron los únicos desaires en las nominaciones anunciadas por Issa Rae, quien coprotagonizó Barbie y American Fiction, y Kumail Nanjiani en Instagram Live.

Los nominados a mejor actor fueron Bradley Cooper de Maestro, Colman Domingo de Rustin, Paul Giamatti de The Holdovers (Los que se quedan), Murphy y Wright. DiCaprio había sido visto durante mucho tiempo como un posible nominado por su actuación en Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Su compañera de reparto, la actriz de origen indígena Lily Gladstone, quien podría hacer historia de ganar en los Óscares, está entre las nominadas a mejor actriz, mientras que Robert De Niro fue nominado como mejor actor de reparto.

May December (Secretos de un escándalo) de Todd Hayne fue completamente excluida, al igual que la tierna historia de amor de Celine Song, Past Lives (Vidas pasadas). Se esperaba que Charles Melton, coprotagonista de May December, estuviera entre los actores masculinos de reparto. Tampoco fue nominada Sandra Hüller de Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída) o Fantasia Barrino de The Color Purple.

Junto con Gladstone y Stone, las nominadas a mejor actriz son Carey Mulligan (Maestro) y Annette Bening (Nyad). La coprotagonista de Bening, Jodie Foster, se unió a la categoría de actriz de reparto, que también cuenta con Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers), Danielle Brooks (The Color Purple) y Penélope Cruz por Ferrari.

Los Premios SAG son seguidos de cerca como predictores de los Óscares. Sus selecciones no siempre se alinean exactamente con las de la academia de cine, pero rara vez un ganador de mejor película o actuación no es nominado primero por los SAG. Eso significa que cualquier esperanza de mejor película para filmes como Poor Things o Past Lives acaba de recibir un golpe.

Las últimas dos ganadoras del premio al mejor elenco, Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) y CODA (CODA: Señales del corazón, ganaron el premio a la mejor película en los Óscares.

Los Premios SAG de este año siguen a una agotadora huelga de 118 días del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) que puso a Hollywood en una batalla de meses sobre su futuro. El pago en la era del streaming y la inteligencia artificial fueron los principales temas debatidos.

En las categorías de televisión, el trío que arrasó en los Globos de Oro –Succession, The Bear y Beef– volvió a estar entre los principales nominados. Succession lideró todas las series con cinco nominaciones (aunque Jeremy Strong fue pasado por alto), mientras que The Last of Us, Ted Lasso y The Bear obtuvieron cuatro nominaciones.

Los Premios SAG se llevarán a cabo el 24 de febrero en el Shine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles. Netflix transmitirá en vivo la ceremonia por primera vez. Los premios del año pasado se pudieron ver en la cuenta de YouTube de Netflix.

La ceremonia marcará una de las incursiones más notables de Netflix en la programación en vivo. El servicio de streaming, que durante años ha sido una fuerza de la temporada de premios, también será anfitrión en el periodo previo a los Premios de la Academia en marzo.

Barbra Streisand recibirá el premio SAG a la trayectoria.