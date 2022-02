“Oímos, pero no escuchamos”: Ministro ruso sobre negociaciones con homóloga británica

Moscú, 10 feb (EFE).- El Ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que las conversaciones con su homóloga británica, Liz Truss, han sido un diálogo de sordos.

“Parece que oímos, pero no escuchamos”, dijo el jefe de la diplomacia rusa en rueda de prensa conjunta con Truss en referencia a las diferencias sobre la situación en torno a Ucrania.

Lavrov señaló que no se han observado puntos de “aproximación” de posturas en las negociaciones con su colega británica, pero confió en que la reunión haya servido para que Occidente comprendiera mejor las preocupaciones rusas.

Según el Ministro ruso, durante la reunión a puerta cerrada con Truss, que se prolongó por dos horas, la parte rusa escuchó palabras sobre una “agresión” contra Ucrania y las consecuencias que tendría esa.

This week I am in Moscow to deliver a strong message that war in Ukraine would be disastrous for Russia, Ukraine and European security.

Russia must pursue a diplomatic path and respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/MKJQCprHxR

— Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022