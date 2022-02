“Ni es xenofobia. Es decir: ‘pasó esto’. Y que sepan los pueblos de México y España”

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que lo que propuso ayer no es una ruptura con el Gobierno español, sino decir: “Pasó esto”, y que los pueblos de España y México sepan.

En su intervención, López Obrador insistió en que “no hay ninguna ruptura”. “Además decir ‘vámonos despacio’ porque a veces tarda en que se entienda que ya son otras condiciones. Como llevó bastante tiempo el saqueo, todo lo que fue periodo neoliberal, 36 años, pues no alcanzan a internalizar que esto ya es distinto”, señaló.

“Hay que estarles avisando y esto nos pasa con frecuencia. Tenemos que estarles diciendo: ya no es el tiempo en que venían y no hacían ningún trámite. Se les ponían los funcionarios públicos de tapete y ya no es así. Ya no se acepta la corrupción”, aseguró.